Handball-Oberliga : VTZ muss vierte Niederlage in Serie verdauen

Abderrahmane Belhadi war erneut bester Werfer der VTZ. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Für den Handball-Oberligisten aus Zweibrücken setzte es am Samstag erneut eine knappe Heimpleite. Einstellung stimmt, doch die Fehlerquote ist zu hoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jadran Pesic

Wieder kein Heimsieg für die Oberliga-Handballer der VZZ. Gegen die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam kassieren VTZ-ler bereits ihre vierte Niederlage in Folge. Bei der knappen 24:26 (10:13) Pleite liefen die Rosenstädter nahezu über die gesamte Spielzeit einem Rückstand hinterher, so dass in Summe der Erfolg der SG verdient war. Bester Werfer der Partie war VTZ-Rückraumspieler Abderrahmane Belhadi mit sieben Treffern.

„Der Kampf war ok, aber wir haben uns einfach wieder viel zu viele Fehler erlaubt“, haderte VTZ-Coach Philip Wiese nach der Partie. Schon in der ersten Spielminute ließen die Hausherren direkt einen Siebenmeter liegen. Statt früh in Führung zu gehen, lag man kurz drauf mit 0:1 im Hinten. Da auch die Deckung der Rosenstädter keinen Fuß auf den Boden bekam, lagen sie nach nicht einmal acht gespielten Minuten bereits mit 2:5 zurück. Danach fanden sie langsam aber sicher ihren Rhythmus und kämpfte sich zurück, obwohl sie immer noch beste Chancen liegen ließen, beispielsweise einen weiteren Siebenmeter. Unabhängig von der Chancenverwertung haben sie sich aber in der Summe auch zu viele technische Fehler erlaubt. Dennoch konnten sie nach einem 3:0-Lauf in der 19. Minute den Ausgleich zum 7:7 bejubeln. Die Südpfalz Tiger zeigten sich aber wenig beeindruckt und zogen erneut mit 7:9 und wenig später mit 8:10 (23.) davon. Nach einem Doppelschlag des erfahrenen VTZ-Rechtsaußen Tobias Stauch konnten die Hausherren ein letztes Mal den Ausgleich bejubeln. Bis zum Halbzeitpfiff hatten sich die Gäste auf 10:13 abgesetzt.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie so etwas wie das Spiegelbild der letzten VTZ-Wochen. Die Jungs von Philip Wiese und Kai Schumann zeigten sich engagiert und bemüht, hatten aber zu selten das Glück auf ihrer Seite. Immer wieder kämpften sie sich heran, und immer wieder hatte der Gegner die passende Antwort parat. Das Zweibrücker Trainerduo versuchte die Ausfälle der beiden Rückraumspieler Moritz Baumgart und Tomas Kraucevicius mit vielen Wechseln aufzufangen. So spielte in der zweiten Halbzeit überwiegend der junge Moritz Michel auf der Rückraum Mitte und machte seine Sache gut. Dennoch merkte man gerade mit zunehmender Spieldauer das fehlen der beiden Routiniers. Vor allem mit dem Angriff war Wiese überhaupt nicht einverstanden. „Die Abwehr war noch ok und nicht das Problem. Wir haben aber mit den Chancen, die wir hatten, zu wenige Tore erzielt“, so Wiese. Die Hausherren verkürzten in der zweiten Hälfte gleich mehrfach den Rückstand auf ein Tor, doch der ersehnte Ausgleichstreffer sollte nicht mehr fallen. Die Mannschaft von SG-Trainer Christian Job ließ nichts anbrennen und nutzte die Fehler der VTZ gnadenlos aus. An Ende gewann sie verdient mit 24:26 und freuten sich über den dritten Sieg in Folge.