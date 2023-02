Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz : VTZ meldet sich im Abstiegskampf zurück

Hendrik Rolshausen (links) steuerte als bester Werfer sieben Treffer zum Auswärtssieg der VTZ-Saarpfalz in Worms bei. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Worms Handball-Oberliga: Mit starkem Auftritt einen klaren 35:23-Auswärtserfolg beim direkten Konkurrenten HSG Worms gefeiert.

Das Lachen kehrte zurück in die Gesichter. Die Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz konnten nach sieben Niederlagen in Folge endlich wieder über eine Sieg jubeln. Und dieser fiel deutlich aus. Bei der HSG Worms - und damit einem direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib – setzte sich das Team von Trainer Marek Galla souverän mit 35:23 (17:11) durch. Damit meldeten sich die schon fast abgeschriebenen Saarpfälzer eindrucksvoll im Kampf gegen den Abstieg zurück, gaben die Rote Laterne an den TuS Kaiserslautern-Dansenberg II ab. Bester Werfer der Partie war VTZ-Linksaußen Hendrik Rolshausen mit sieben Treffern.

„Die Jungs haben ein überragendes Spiel gezeigt und super gekämpft. Im Angriff haben sie sich ihre Chancen sehr clever und ruhig herausgespielt. Norman hat hinten zudem eine starke Partie gezeigt“, war auch Galla die Erleichterung über den ersten Sieg seit Ende November bei den HF Illtal (31:28) deutlich anzumerken. Auch wenn die Leistungen zuletzt stetig besser wurden, war die Zweibrücker Mannschaft am Sonntag kaum wiederzuerkennen. Nicht nur des Ergebnisses wegen macht dieser Erfolg der VTZ Hoffnung für die verbleibenden elf Saisonpartien. Die Bedeutung des Spiels in Worms war immens, bei einer Niederlage hätte sich ein weiterer direkter Konkurrent absetzen und so die Schlinge um den VTZ-Hals enger ziehen können.

Doch die Zweibrücker zeigten bei der HSG von Beginn an, dass sie diesem Druck gewachsen waren. Sie waren engagiert und vor allem konzentriert. Nach einer schnellen 2:0-Führunng (5. Minute) waren die Gäste auch in der Folge die bessere Mannschaft. Nach dem 5:2 (8.) ließen die Hausherren den Abstand aber erst einmal nicht weiter anwachsen. Nach einer guten Viertelstunde verkürzte Tim Knobel auf 7:8. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Etwas mehr als zwei Minuten später hatten sich die Saarpfälzer schon wieder auf 11:7 abgesetzt. Nach zwei HSG-Treffern zum 9:11 (21.) nahm Marek Galla eine entscheidende Auszeit. Er stellte seine Mannschaft neu ein und gab ihr scheinbar die richtigen Anweisungen mit auf den Weg. Als nur vier Minuten später sein Gegenüber auf der HSG-Bank, Marco Tremmel, ebenfalls eine Auszeit nahm, hatten sich die Gäste bereits auf 15:9 abgesetzt. Zur Halbzeit führten die Saarpfälzer mit 17:11.

Auch nach Wiederbeginn ließen die Zweibrücker nun nichts mehr anbrennen. Früh sah sich Tremmel gezwungen, eine weitere Auszeit zu nehmen (12:21, 36.). Worms versuchte alles, um die VTZ aus dem Tritt zu bringen. Ohne Erfolg. Egal für welche Abwehrformation sich die HSG entschied, ob 6:0, 5:1 oder auch 4:2, die Gäste fanden immer die passende Antwort. Von allen Positionen waren sie an diesem Abend gefährlich.

In der eigenen Defensive hatte Galla sein Augenmerk auf das Duo Knobel und Kimpel gerichtet. „Wir wussten, dass es ganz entscheidend sein wird, die beiden aus dem Spiel zu nehmen. Natürlich ist das gegen zwei so klasse Leute kaum machbar, aber unser Ziel war es, ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen, immer den Kontakt zu suchen und nah am Mann zu sein“, verriet Galla.