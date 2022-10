Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz : Wissen und Warnungen haben nicht geholfen

Den zuletzt so starken VTZler Abderrahmane Belhadi hat Nieder-Olm gut aus dem Spiel genommen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken wurden im Heimspiel gegen den TV Nieder-Olm ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Neben der 24:30-Pleite mussten sie auch verletzungsbedingte Ausfälle hinnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jadran Pesic

Dämpfer für die VT Zweibrücken-Saarpfalz. Nach den guten Auftritten der Vorwochen ist bei dem Handball-Oberligisten Ernüchterung eingekehrt. Nach zuletzt guter Form und starken Partien, konnte die VTZ im Heimspiel gegen den TV Nieder-Olm nicht daran anknüpfen.Sie mussten sich am Freitagabend mit 24:30 (11:13) recht klar geschlagen geben. Nach guter Anfangsphase verloren die Hausherren nach und nach den Faden, gerade im Angriff.

„Alles, wovor wir vorher gewarnt haben, ist eingetroffen. Wir haben über Nieder-Olm alles gewusst. Es war nichts Überraschendes dabei. Es ist einfach enttäuschend“, sagte ein zerknirschter VTZ-Trainer Kai Schumann. Ganz anders die Gemütslage auf der anderen Seite. „Wir haben uns bravourös geschlagen. Unser Plan ist komplett aufgegangen. Wir wussten, dass sie den einen oder anderen Spieler dabei haben, der nicht so schnell zurückkommt und wollten das nutzen“, erklärte Tino Stumps, Trainer des TV Nieder-Olm nach der Partie. In der Abwehr konzentrierten sich die Gäste auf die Aktionen der Zweibrücker über die Mitte. Dementsprechend wurde mit Niklas Glindemann, Milan Borgun und Denis Milosavljevic ein groß gewachsener und sehr stabiler Mittelblock auf die Beine gestellt, der nur wenig zuließ. VTZ-Rückraumspieler Abderrahmane Belhadi, der sich in den vergangenen Wochen in bestechender Form präsentierte, kam am Freitagabend nicht wie gewohnt zur Geltung und erlaubte sich viele Fehler. Aber auch sonst schafften es die Zweibrücker nicht – bis auf wenige Ausnahmen –, an die Leistung von der Vorwoche im Derby gegen den SV 64 anzuknüpfen. Zu allem Überdruss verletzte sich auch Robin von Lauppert Mitte der ersten Hälfte noch am Fuß und konnte erst zur zweiten Halbzeit angeschlagen zurückkehren. Zudem musste Moritz Baumgart kurz nach der Pause mit Verdacht auf Fingerbruch vom Feld. Er war bis dahin einer der auffälligsten Zweibrücker. Damit waren die Optionen für Schumann und Wiese eingeschränkt.

Dabei sah es zu Anfang der Partie noch danach aus, dass die Zweibrücker an den Leistungen der Vorwochen würden anknüpfen können. Die Abwehr stand weitestgehend sicher. Doch im Angriff wurden schon früh einige Chancen leichtfertig vergeben. Dennoch konnten sie sich nach einem Doppelschlag von Dominik Rifel auf 8:5 (17.) absetzen. Der TVNO, der viel Tempo in die Partie brachte, ließ sich nicht beeindrucken und verkürzte nach einer wilden Phase innerhalb von 22 Sekunden auf 7:8. Die VTZ-Bank nahm eine Auszeit, jedoch nicht mit dem erhofften Erfolg. Zweibrücken verlor völlig den Faden. So drehten die Gäste nach drei weiteren Treffern in Serie die Partie zum 10:8 (24.). Kreisläufer Julian Kreis beendete die achtminütige torlose Phase der VTZ, verkürzte auf 9:10. Doch die Gäste hielten bis zur Pause eine 13:11-Führung.