Handball-Oberligist TV Homburg : Ein Treffen mit alten Weggefährten

Mit einer harten Gegenwehr rechnet der TV Homburg auch am Sonntag bei den HF Illtal. Foto: Markus Hagen

Homburg Handball-Oberligist TV Homburg zum Derby bei den HF Illtal zu Gast.

Das möglicherweise entscheidende Topduell der Handball-Oberliga zwischen den SF Budenheim und dem TV Homburg ist Geschichte. Ein Stück Anspannung dürfte bei den Saarpfälzern mit dem knappen Sieg und dem Ausbauen der Tabellenführung auf drei Zähler abgefallen sein. Dennoch darf sich der Spitzenreiter trotz seiner Favoritenrolle in dem am Sonntag, 18 Uhr, anstehenden Derby bei der MSG HF Illtal keine Verschnaufpause gönnen. In Eppelborn wird es zum Wiedersehen einiger alter Bekannter kommen.

„Das ist immer ein besonderes Spiel – sowohl für Illtal als auch für uns", erklärt Jörg Ecker, der sportliche Leiter der Handball-Abteilung des TV Homburg. So waren TVH-Coach Steffen Ecker, sein Co-Trainer Jonas Guther sowie die Spieler Patrick Bach, Tobias Alt, Muhamet Durmishi und Marvin Mebus schon bei den Handballfreunden aktiv. „Zudem ist es ein Saarderby. Es wird auch diesmal ziemlich heiß auf dem Spielfeld zugehen."

Und Jörg Ecker erinnert sich nur zu ungern an das Hinspiel in der Robert-Bosch-Halle, das Homburg am 15. Oktober klar mit 29:18 für sich entschied. „Peter Gohl wurde bei einer überharten Aktion in die Werbebande gedrückt. Eine unnötige Aktion, zumal das Spiel längst entschieden war", hadert Ecker noch immer. Denn eine schwere Schulterverletzung war die Folge, an der Gohl bis heute laboriert. „Illtal geht gegen uns immer besonders motiviert in das Spiel. Vielleicht zu sehr und auch diesmal rechne ich mit einer harten Gangart des Gegners, auf die wir uns einstellen müssen." Angeschlagen ist neben dem fehlenden Gohl auch Nuno Rebelo. Er zog sich im Training vor der Partie in Budenheim einen Zehenbruch zu, spielte aber dennoch im Topspiel. Auch am Sonntag steht er im Aufgebot.

Gegen die Illtaler, die mit 14:24 Zählern auf Rang zehn liegen, „sind wir ohne Frage der Favorit. Wir wollen natürlich die zwei Punkte behalten“, betont Jörg Ecker.

Indessen laufen beim TV Homburg die Vorbereitungen auf die nächste Saison, die das Team höchstwahrscheinlich in der 3. Liga angehen wird. Der TV Homburg will weiter in der Robert-Bosch-Schulsporthalle, seiner jetzigen Spielstätte, auflaufen. Jörg Ecker sprach diesbezüglich am Donnerstag mit Landrat Theophil Gallo, unter dessen Verwaltung die Halle steht. „Es muss einiges erneuert werden." So unter anderem eine Fluchttür. Für Fernsehübertragungen muss das Deckenlicht mit entsprechender Lux-Zahl verbessert werden.