Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar : Schimmel wechselt vom SV 64 nach Homburg

Homburg/Zweibrücken Das Zweibrücker Eigengewächs läuft ab sofort für den Spitzenreiter der Handball-Oberliga auf.

Jan-Ole Schimmel vom Handball-Oberligisten SV 64 Zweibrücken wechselt mit sofortiger Wirkung zum Ligakontrahenten TV Homburg. Der 18-jährige, zwei Meter große und 100 Kilogramm schwere Kreisspieler freut sich auf die neue Herausforderung beim Titelanwärter. „Ich habe ganz klare Ziele vor Augen. Zum einen will ich mich in der Mannschaft etablieren, zum anderen möchte ich mit dem TV Homburg in die dritte Bundesliga aufsteigen.“