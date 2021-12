Handball-Oberligist TV Homburg : In Schlusssekunde ersten Heimpunkt eingebüßt

Kein Durchkommen für David Szilagyi (rechts) gegen den Illtaler Max Mees, der mit zehn Treffern bester Torschütze der Handballfreunde beim 23:23 in Homburg war. Foto: Hagen/Markus Hagen

Homburg Nach dem 23:23 gegen die Handballfreunde IIltal verliert der TV Homburg, der im Titelrennen der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar dabei bleiben will, an Boden und überwintert auf Rang drei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Nur noch zwei Sekunden standen auf der Spieluhr, da lag der TV Homburg gegen die HF Illtal noch knapp mit 23:22 in Führung. Den Heimsieg brachte der Handball-Oberligist am Samstagabend aber nicht über die Zeit. Beim letzten Angriff waren die Hausherren nach einer Zeitstrafe gegen Richard Wilga in Unterzahl, weshalb sie Torhüter Benedikt Berz rausnahmen. Doch der TVH verlor den Ball und Yannik Jungblut versenkte diesen mit dem Schlusspfiff zum 23:23-Endstand. Während die Illtaler den Zähler wie einen Sieg feierten, fühlte sich der Punktverlust für den TV Homburg wie eine Niederlage an.

Fassungslosigkeit herrschte bei den TVH-Spielern. „So etwas darf einfach nicht wahr sein, wir sahen doch schon wie der sichere Sieger aus“, ärgerte sich Torwart Berz über dieses unnötige Unentschieden. Er musste aber auch zugeben, dass „in der ersten Halbzeit nicht so viel zusammenlief. Dann aber habe sich das Team gesteigert, „besonders in der Abwehr“, betonte Berz, der in den ersten 17 Minuten der zweiten Halbzeit nur drei Gegentore zuließ. Sein Kollege im Tor der Handballfreunde Illtal, Tobias Krumm, sorgte mit Glanzparaden am Stück allerdings in den ersten 30 Minuten für Aufsehen. Am Ex-Spieler des TVH verzweifelten Richard Wilga, David Szilagyi und Ljubomir Josic regelrecht. „Die erste Hälfte war sehr schwach. Vorne vergaben wir einfach viel zu viele Chancen, auch wenn Tobias Krumm super stark hielt. In der Defensive hätten wir mehr machen können, auch wenn 13 Gegentore nicht ganz so schlecht waren“, sagte TVH-Interimstrainer Marvin Mebus, der zum letzten Mal mit Jonas Guther das Homburger Team betreute, ehe ab 1. Januar Steffen Ecker das Trainerzepter übernimmt.

Nach elf Minuten lag der Gastgeber mit 1:5 in Rückstand. Drei Minuten später stand es 6:3 für die Gäste. Nur drei Tore in 14 Minuten, eine so schwache Trefferquote hatte es bei den Homburgern seit Jahren nicht gegeben. Erst nach 22 Minuten lief es in der Offensive etwas besser. Wilga verkürzte nach 23 Minuten auf 8:9, später auf 10:11. Doch die letzten beiden Treffer in Halbzeit eins warfen die Handballfreunde. Illtal hatte auch durch Ruppigkeiten dem TV Homburg den Schneid abgekauft. Alexander Herzig übertrieb es gegen Josic und sah nach 24 Minuten wegen Tätlichkeit Rot.

Stark verbessert in der Offensive kam der TV Homburg zur zweiten Halbzeit zurück aufs Feld. Tobias Alt mit zwei Treffern und David Szilagyi glichen zum 13:13 aus. Wer nun dachte, dass der Tabellenzweite die Partie im Griff haben würde, täuschte sich jedoch. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich lagen die Homburger wieder mit drei Treffern in Rückstand (13:16). Es ging auf und ab. Dem TV Homburg gelang ein 6:0-Lauf. Doch auch das Polster beim 19:16 (49.) war für den TVH nicht groß genug. Nur noch knapp fünf Minuten standen auf der Uhr, als plötzlich die Fehlerquote beim Torabschluss wieder auftrat. Bei Illtal warf Max Mees, vor dem Guther und Mebus vor dem Spiel noch gewarnt hatten, weiter Tor um Tor. Am Ende war Mees mit zehn Treffern bester Schütze. Knapp zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene glich Iltall zum 22:22 aus. Patrick Bach, der keinen guten Tag erwischt hatte, brachte Homburg mit seinem zweiten Treffer mit 23:22 in Führung. In Überzahl verpufft der nächste Angriff der Illtaler. Die Chance für den TVH – doch diese vergab er und Illtal nutzte den Homburger Fehler zum Remis.

Der Punktverlust bedeutet für den TVH den nächsten Rückschlag im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg innerhalb von acht Tagen. Nach dem schwachen Spiel beim TuS Daun, das die Homburger mit 27:35 abgaben, folgte nun der nächste kleine Dämpfer. Denn Spitzenreiter VTV Mundenheim weist weiterhin mit 22:0-Punkten eine blütenweiße Weste auf. Die Homburger sind bereits mit fünf Minuspunkten belastet. Zudem zog der TV Offenbach (20:2 Zähler) vorbei auf Rang zwei. Und auch der Tabellenvierte TuS Dansenberg (18:4) steht mit einem Spiel weniger nach Verlustpunkten besser da als der Dritte aus Homburg. Marvin Mebus will aber die Flinte bezüglich Meisterschaft noch nicht ins Korn werfen: „Es ist erst ein knappes Drittel der Saison rum, da kann noch viel passieren.“