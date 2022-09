Handball-Oberligist TV Homburg : Mit weiterhin weißer Weste an der Spitze

Heftig in die Zange genommen wurde der Homburger Lukas Glück von zwei Saulheimern, die aber gegen die stark aufspielenden Gäste letztlich keine Chance hatten. Foto: Markus Hagen

Saulheim Handall-Oberliga RPS: TV Homburg feiert deutlichen 35:16-Auswärtssieg bei der SG Saulheim.

Von Markus Hagen

Steffen Ecker fand nach dem dritten Saisonspiel am Samstagabend nur lobende Worte für die Leistung seiner Mannschaft. Kein Wunder, hatte doch der TV Homburg beim 35:16 (16:7)-Auswärtssieg vor 150 Zuschauern im Ritter-Hundt-Zentrum bei der SG Saulheim in allen Bereichen überzeugt. Mit diesem souveränen Sieg übernahm der Titelanwärter nun mit 6:0-Punkten Platz eins der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, punktgleich mit der HSG Rhein-Nahe Bingen.

„Was soll ich nach diesem Spiel viel sagen?“, fragte der TVH-Trainer und fügte dann doch an: „Wir waren total überlegen und spielten durchweg konzentriert.“ So war die SG Saulheim chancenlos. 13:22 Minuten standen auf der Uhr und der Gastgeber hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht ein einziges Mal TVH-Keeper Benedikt Berz bezwungen. 7:0 führten die Homburger zu diesem Zeitpunkt, während die Fans der SG Saulheim es nicht aufgaben, weiter ihre Mannschaft anzufeuern. Darren Weber traf nach gut 13 Minuten dann erstmals für die Gastgeber.

Daraufhin fand die SG auch etwas besser in ihr Spiel, ohne aber den Vorsprung der Saarländer ernsthaft zu verkürzen. Über 10:4 und 12:6 hatten Yves Kunkel, David Szylagyi und Richard Wilga, die mit je sechs Treffern die meisten Tore für ihre Mannschaft warfen, den Vorsprung weiter hoch gehalten. Immer wieder scheiterte Saulheim an der aufmerksamen Homburger Deckung, an Torhüter Benedikt Berz oder sie verwarfen die Bälle. In den letzten Minuten vor der Pause bauten die Saarländer ihre Führung über 12:6 (23.) auf 17:7 (30.) aus. Nur sieben Gegentore kassierte der TVH in den ersten 30 Minuten.

In Halbzeit zwei spielten die Homburger in dieser souveränen Manier weiter. Der TVH-Angriff erzielte „Tore wie aus dem Lehrbuch“. So manches Kunststück gelang, wie etwa ein Kempa-Trick-Tor von Richard Wilga. Der sprach nach den 60 Minuten dann auch von einem klasse Spiel seiner Mannschaft. „Saulheim hatte nicht den Hauch einer Chance. Das war schon sehr ansehnlich“, sagte Wilga zufrieden. Über 20:9 (36.), 26:11 (46.) und 30:13 (51.) zog der TVH davon, und hatte trotz des deutlichen Vorsprungs weiter Lust darauf, Tore zu werfen. Auch in der Defensive stemmten sich die Gäste weiter dagegen und zogen Saulheim so den Zahn.

Inzwischen hatte Maximilian Loschky Benedikt Berz im Tor abgelöst. Auch er hielt, was zu halten war, während Trainer Steffen Ecker fleißig durchwechselte. „Ich will jedem Spieler genügend Spielpraxis geben – und auch diese Partie gab dazu die Gelegenheit.“ Ecker betonte, dass er die Belastungen über die gesamte Saison gesehen damit gut auf alle Kaderspieler verteilen könne. Unter anderem Ex-Nationalspieler Yves Kunkel blieb in der Schlussphase nun etwas mehr auf der Bank. Er sah zu, wie seine Teamkollegen Zug um Zug weiter den Vorsprung ausbauten. Nach 60 Minuten stand ein deutlicher 35:16-Erfolg, an den die Saarländer anknüpfen wollen.