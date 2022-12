Handball-Oberligist TV Homburg : Als ungeschlagener Spitzenreiter in die Pause

Patrick Bach erzielt beim 29:25-Heimsieg des TV Homburg gegen die Südpfalztiger zwei Treffer. Foto: Markus Hagen

Homburg Der TV Homburg erkämpft zum Jahresabschluss einen 29:25-Heimsieg gegen die SG Ottersheim.

Wenn es zum Jahresabschluss auch kein Spaziergang war, so geht der Spitzenreiter der Handball-Oberliga doch mit einer weißen Weste in die Winterpause. Durch den 29:25 (15:13)-Heimsieg gegen den starken Aufsteiger SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam beendet der TV Homburg die Vorrunde mit 29:1 Punkten. Durch den siebten Saisonerfolg in eigener Halle vor dieses Mal rund 120 Zuschauern festigt der TVH Platz eins vor Verfolger SF Budenheim. Der Drittliga-Absteiger bleibt den Saarländern durch ein 34:29 gegen die HB Mülheim-Urmitz mit 26:2 Zählern allerdings auf den Fersen.

„Ich bin stolz auf meine Jungs, nicht nur darauf, was sie in dem letzten halben Jahr gezeigt haben, sondern auch am heutigen Abend“, erklärte Trainer Steffen Ecker nach der letzten Partie des Jahres gegen den „stark aufspielenden Aufsteiger“. Nach dem deutlichen 31:20-Auswärtserfolg im Lokalderby beim SV 64 Zweibrücken eine Woche zuvor, sei es für seine Spieler mental schon schwierig gewesen, sich auf das letzte Duell 2022 einzustellen.

Dementsprechend schwer tat sich der Titelanwärter auch gegen die Südpfalztiger. „Die SG Ottersheim hat es uns auch nicht einfach gemacht. Wir mussten uns erst einmal auf die ungewohnte offensive Abwehrformation einstellen.“ Die SG trat in einer 3:3-Abwehrkette in der Robert-Bosch-Schulsporthalle an. „Das war für uns sehr ungewohnt und nicht so einfach zu bespielen“, erklärte auch Muhamet Durmishi. Ecker stellte fest, dass sein Team in der Abwehr zu viele 1:1-Situationen in der ersten Halbzeit nicht entscheidend hatte klären können. Und so bestimmten die Gäste lange die erste Hälfte. Nach dem 3:3 zog die SG weg und lag nach zwölf Minuten durch einen Treffer von Jan Gerbershagen mit 9:6 vorne.

Die Homburger fanden allmählich aber immer mehr Lücken. So kamen die Hausherren durch Richard Wilga (17.) zum 10:10-Ausgleich. Wenig später (23.) die erste Führung in diesem Spiel für den Spitzenreiter: Ljubomir Josic traf zum 12:11. Gegen Ende der ersten Halbzeit fand der Ligaprimus immer bessere Lösungen gegen die offensiven Abwehrreihen der Gäste. Josic, mit sechs Treffern zweitbester Torschütze des TVH hinter Tobias Alt (7), traf drei Minuten vor dem Abpfiff der ersten 30 Minuten zum 14:13. Jovan Talevski machte den 15:13-Pausenstand klar, die erste Zwei-Tore-Führung für Homburg.

„In der zweiten Halbzeit lief es dann viel besser für uns, weil wir uns im Angriff steigerten und auch in der Defensive besser standen“, fand Durmishi, der kurz nach Wiederbeginn erhöhte. Auf der Gegenseite traf immer wieder Jan Gerbershagen, der mit neun Toren seine Südpfalztiger im Spiel hielt. 20:17 hieß es durch Tobias Alt, Gerbershagen verkürzte auf 18:20. Der Vorsprung für den TV Homburg blieb aber weiter stetig bei zwei bis drei Toren. Zwölf Minuten vor dem Abpfiff traf Lukas Glück zum 25:20. Die endgültige Entscheidung für den Tabellenführer, der zum Abschluss der Vorrunde mit dem 29:25-Erfolg in heimischer Halle weiter ohne Punktverlust blieb.

Wenn es phasenweise auch eine enge Kiste war, fand Steffen Ecker nach dem Spiel: „Hauptsache gewonnen gegen einen starken Gegner, der uns an diesem Abend alles abverlangte.“ Eckers Lob ging an seine beiden Keeper Benedikt Berz und Henning Huber, die im zweiten Abschnitt mit ihren Paraden den Sieg festhielten.

Eckers Kollege auf der Bank der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam Christian Job hatte ebenfalls Grund mit der bisherigen Saison zufrieden zu sein. „Wir spielen als Aufsteiger eine tolle Runde mit einer Abwehrformation, an de sich viele Gegner die Zähne ausbeißen. Auch der TV Homburg hatte einige Mühe“, sagte der SG-Coach, dessen Team die Niederlage „einigermaßen in Grenzen halten“ konnte und fügte an: „Dagegen mussten viele Teams der Oberliga bisher gegen die starken Homburger hohe Niederlagen einstecken.“