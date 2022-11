Handball-Oberligist TV Homburg : TVH dreht nach Stotterstart Partie in Mülheim

Mülheim-Kärlich Der Spitzenreiter der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar setzt sich mit 31:29 knapp durch.

Ex-Nationalspieler Yves Kunkel stellte sich am Samstag in den Dienst der Mannschaft. Wegen einer Magen-Darm-Grippe hatte er die gesamte Woche nicht trainieren können. Sein Einsatz war lange offen. Doch er trat die Reise nach Mülheim-Kärlich mit an - und steuerte immerhin fünf Treffer bei. Nachdem er einen Siebenmeter nicht verwerten konnte, überließ er Lujbomir Josic die Ausführung der Strafwürfe. Mit zwei Treffern vom Siebenmeterpunkt verkürzte Josic auf 15:18. Danach standen die Homburger in der Defensive viel besser. In den ersten elf Minuten der zweiten Halbzeit gelangen dem Heimteam nur vier Treffer, während Josic zum 20:21 (42.) weiter verkürzte. Vier Minuten später glich er zum 22:22 erstmals nach sehr langer Zeit für den TV Homburg aus. Die Partie drehte sich. Dreimal lag der Gastgeber noch mit einem Treffer knapp vorne. Doch die Gäste glichen nun immer wieder aus. Josic zeigte sich bei den Strafwürfen weiter sicher – und verwandelte knapp sechs Minuten vor Schluss beim 28:27 zur ersten Führung für den TVH. Yves Kunkel und Muhamet Durmishi setzten zum 30:27 (56.) nach. Das Spiel war für den Tabellenführer nun doch in trockenen Tüchern. Mit 31:29 gewann der TV Homburg dank der Leistungssteigerung in Halbzeit zwei. „Wie beim Spiel in Bingen ein ganz großes Kompliment an meine Spieler, die einen kühlen Kopf behielten und dann auch einen ganz wichtigen Sieg mit nach Hause nehmen“, freute sich Trainer Steffen Ecker. Entscheidend für die Wende sei der Einsatz eines siebten Feldspielers gewesen. Mit dieser Taktik sei Mülheim-Urmitz nicht so klar gekommen. „Wir mussten taktisch, kämpferisch und spielerisch alles in die Waagschale werfen, um diese Punkte zu holen.“