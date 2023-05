Handball-Oberligist TV Homburg Erst Wild-West-Handball, dann Meisterehrung

Für den Saisonabschluss hatten sich nicht nur diese drei Jungs nochmal viel vorgenommen. Unbedingt sollte auch im letzten Oberligaspiel ein Sieg her. Und in der Anfangsphase dominierten die Hausherren vor rund 350 Zuschauern auch. Einmal mehr auffälligster Mann war Ex-Bundesligaspieler Yves Kunkel, der Treffer um Treffer erzielte. Nach 13 Minuten lagen die Saarpfälzer mit 13:5 klar in Front. Allein sieben Tore gingen zu diesem Zeitpunkt schon auf das Torkonto von Kunkel, letztlich mit elf Treffern bester Schütze der Partie. Nach diesem furiosen Start aber schlichen sich im Meisterteam einige Nachlässigkeiten ein. Einige freie Bälle wurden vergeben, landeten auch an Pfosten und Latte. So scheiterte Jan Ole Schimmel allein vier Mal in Folge an Gästetorhüter Luca Hofstetter. Auf der anderen Seite agierte der Homburger Abwehrverband nicht konsequent genug. Die HB Mülheim-Urmitz kam immer näher heran. Über 15:10 stand es zweieinhalb Minuten vor der Halbzeitsirene nur noch 20:18 für den TV Homburg, der schließlich mit einer knappen 22:20-Führung in die Kabine ging.