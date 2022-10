Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken : SV 64 bewahrt auch in engen Situationen kühlen Kopf

Tom Grieser zeigte in Saulheim eine ganz starke Partie und verhalf seinem SV 64 Zweibrücken zum sechsten Sieg im sechsten Spiel. Foto: Martin Wittenmeier

Saulheim Handball-Oberliga: Zweibrücker siegen – auch dank eines starken Tom Grieser – mit 28:25 in Saulheim und wahren damit in Spiel sechs ihre weiße Weste.

Von Roman Kuhn

Die Handballer des SV 64 Zweibrücken schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Am Samstagabend sind sie auch in ihrem sechsten Saisonspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar als Sieger vom Feld gegangen. Mit 28:25 (16:14) behauptete sich die Mannschaft von Trainer Stefan Bullacher gegen stark aufspielende Gastgeber der SG Saulheim. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte SV 64-Vizekapitän Tom Grieser heraus, der nicht nur seine Abwehr umsichtig dirigierte, sondern auch im Angriff sechs Treffer erzielte.

Die SG Saulheim ist nach einem holprigen Start in die Oberligasaison wieder da. Nach großen personellen Problemen in den ersten Begegnungen hat der Verein mit den drittligaerfahrenen Neuzugängen Lukas Nagel und Jan Sega die richtigen Zeichen gesetzt. Zusammen mit ihren Stammkräften Mattias Conrad, Paul Schielke und vor allem mit dem überragenden Darren Weber boten sie dem Favoriten aus Zweibrücken lange Paroli. Zwar konnte das Team von Mannschaftskapitän Weber, der selbst zehnmal traf, in den 60 Minuten nie in Führung gehen, aber sie ließen die Gäste auch nicht entscheidend davonziehen. Immer wieder holten sie Rückstände auf und kämpften sich ins Spiel zurück.

Schnell hatten die Zweibrücker Löwen zunächst mit 6:3 (9.) in Front gelegen. Doch im Angriff schlossen sie in der Folge zu häufig überhastet und teilweise unvorbereitet ab. Die Abwehr der 64er stand zwar in der Regel sicher und zwang die Hausherren immer wieder ins Zeitspiel. Doch nicht selten gelang den Saulheimern mit dem letzten möglichen Wurf doch noch ein aus Zweibrücker Sicht ärgerlicher Treffer. Dieses Szenario sollte sich während der gesamten 60 Minuten häufiger wiederholen. Nach gut einer Viertelstunde war die Partie beim Zwischenstand von 8:8 wieder völlig offen.

SV-Trainer Bullacher setzte fortan mit Abwehrspezialist Benni Zellmer und Spielmacher Lasse Finck auf neues Personal. Und diese Maßnahme sollte sich auszahlen. Die Löwen gingen in Führung und bauten ihren Vorsprung bis zur 29.Minuten auf 16:12 aus. Doch innerhalb von 30 Sekunden vor dem Seitenwechsel gaben sie die komfortable Führung durch unnötige technische Fehler aus der Hand. Saulheim verkürzte bis zur Pause auf 14:16.

Auch im zweiten Abschnitt sahen die gut 180 Zuschauer in der Ritter-Hundt-Halle das gleiche Bild. Die Gäste aus der Westpfalz spielten gut, standen in der Abwehr sicher, trafen durch gelungene Aktionen im Angriff und führten beim 22:18 deutlich. Alles schien auf einen ungefährdeten Auswärtssieg hinauszulaufen. Doch wie in Halbzeit eins holten die Saulheimer den Rückstand auf und egalisierten beim 22:22 zehn Minuten vor dem Ende. In der Schlussphase setzte sich auf Seiten der Zweibrücker aber der breitere Kader durch. Sie schienen einfach mehr Körner zu haben. Noch einmal konnten sie sich absetzen und gewannen nach einem spannenden Verlauf doch verdient.

Bullacher war glücklich über den Sieg und freute sich vor allem über die gewachsene Mentalität, auch in kritischen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. „Saulheim hat heute ganz sicher ihr bestes Saisonspiel abgeliefert. In dieser Form werden es alle Gegner sehr schwer haben, hier Punkte mitzunehmen“, sagte der SV-Coach. und fügte an: „Wir haben nach schwächeren Phasen immer wieder sehr gut ins Spiel zurückgefunden. Wir machen als Mannschaft große Fortschritte und entwickeln uns stetig weiter. Der Saisonstart mit 12:0 Punkten ist überragend.“