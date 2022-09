Handball-Oberliga RPS : SV 64 feiert nach Anlaufschwierigkeiten die ersten Punkte

SV 64-Neuzugang Adam Soos (links) war von Vallendar nur schwer zu stoppen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Handball-Oberliga: Zweibrücker gewinnen Heimspiel zum Auftakt gegen den HV Vallendar mit 27:23. SV-Frauen unterliegen im Derby gegen Marpingen.

Von Roman Kuhn

Die Handballer des SV 64 Zweibrücken sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Gegen die stark aufspielenden Gäste aus Vallendar benötigte der Drittliga-Absteiger allerdings eine kleine Anlaufphase, um beim 27:23 (12:14) gleich die ersten beiden Oberliga-Punkte unter Dach und Fach zu bringen. „Die Jungs waren in der ersten Halbzeit super nervös. Das erste Spiel ist immer etwas Besonderes. Das hat man heute meiner Mannschaft deutlich angemerkt“, erklärte SV-Trainer Stefan Bullacher. Beste Werfer im Team der Löwen waren Neuzugang Adam Soos (6 Tore), sowie die beiden Kapitäne Tom Grieser (6) und Philipp Hammann (5).

Über 400 Zuschauer fanden am Samstag den Weg in die Westpfalzhalle und gaben dem ersten Auftritt beider Mannschaften in der neuen Saison der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland einen würdigen Rahmen. Die Fan-Lager auf beiden Seiten boten mit ihren Trommeln und Tröten eine Topspiel-Kulisse. Auf dem Feld hingegen prallten zwei Spielsysteme aufeinander, die unterschiedlicher nicht hätten sein könnten. Vallendar verteidigte mit ihren körperlich starken und erfahrenen Spielern in einem defensiven Abwehrverband und setzte in der Offensive auf wohlüberlegte, ruhig vorgetragene und mit langen Ballstafetten versehene Angriffskonzeptionen. Ganz anders die Hausherren: Aus einer offensiven und auf Ballgewinn ausgerichteten 3:2:1-Abwehr, suchten die Schützlinge von Stefan Bullacher ihr Glück über das Tempospiel und eine schnelle Spielfeldüberbrückung. Doch zum Leidwesen ihres Trainers geriet das schnelle Tempospiel auch gleichzeitig zum großen Fehlerfestival. Alleine in den ersten 15 Minuten verloren die Gastgeber nach überhasteten Aktionen acht Mal den Ball. Vallendar hingegen blieb besonnen und führte nach einer Viertelstunde verdient mit 7:5.

Die 64er beantragten eine Auszeit, um sich neu ein-, aber auch aufzustellen. Denn kurz zuvor musste mit Benni Zellmer ein Aktivposten mit Schulterproblemen vom Feld. Mit frischem Personal und neuen Instruktionen schafften der SV die Wende. Innerhalb von neun Minuten war der Rückstand beim 11:11 wieder aufgeholt. Doch sofort geriet der SV wieder mit 11:14 ins Hintertreffen. Niklas Bayer traf kurz vor der Pause zum 12:14.

Im zweiten Durchgang starteten die Zweibrücker eine erfolgreiche Aufholjagd. Benni Zellmer kehrte auf das Spielfeld zurück und bildete zusammen mit Tom Grieser, Adam Soos und Niklas Bayer einen flexiblen und beweglichen Abwehrblock, der den Gästen kaum noch Raum zur Entfaltung gab. Wenn dann doch ein Ball aufs Tor der 64er kam, stand mit Damian Zajac ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten. Zajac löste nach der Pause seinen Landsmann Patryk Foluszny ab, der seinerseits im ersten Durchgang überzeugte. Mit insgesamt 13 Paraden gab das neue Torhütergespann bei ihrem Heimdebüt einen guten Einstand.

Insgesamt wirkten die Zweibrücker jetzt frischer und schienen die besseren Kraftreserven zu haben. Vallendar konnte dem Tempo nicht mehr viel entgegensetzen. Nach einem 10:4-Lauf und der 22:18-Führung (50.) war die Vorentscheidung zu Gunsten der Heimmannschaft gefallen. In den letzten zehn Minuten konnten die Rheinländer nicht mehr verkürzen und so siegte der SV 64 am Ende verdient mit 27:23.

HVV-Trainer Moritz Gutfrucht freute sich über die starke Leistung seiner Schützlinge und haderte lediglich mit der Chancenverwertung. Stefan Bullacher auf SV-Seite freute sich über den gelungenen Saisonauftakt: „Im zweiten Durchgang haben wir uns deutlich gesteigert und ich bin froh, dass wir die Punkte gegen so einen starken Gegner geholt haben.“ In den kommenden Wochen treten die 64er dreimal in Folge auswärts an. Nach den Spielen in Offenbach, Worms und Eckbachtal kommt es am 15. Oktober zum Stadtderby gegen die VTZ-Saarpfalz.