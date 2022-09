Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken : Nach Umbruch Vorfreude auf Oberliga-Start

Zweibrücken Jedem (Neu-)Anfang wohnt ein Zauber inne. Nach dem Abstieg aus der 3. Handball-Liga startet der SV 64 Zweibrücken mit frischem Elan in die Oberliga-Runde.

Es kribbelt langsam wieder. Nach über drei Monaten Wettkampfpause steht für den SV 64 Zweibrücken das erste Punktspiel der neuen Saison an. Die erste Herrenmannschaft empfängt zum Auftakt der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland am Samstag um 18 Uhr mit dem HV Vallendar dabei einen ersten Gradmesser in der Westpfalzhalle. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga und einem personellen Umbruch im Kader der 64er freuen sich die Zweibrücker Löwen auf den ersten Auftritt vor heimischem Publikum. Das sich mit Adam Soos, Lasse Finck, Joshua Eberhard, dem Torhütergespann Patryk Foulaszny/Damian Zajac sowie Max Kroner und Jan-Ole Schimmel aus der eigenen Jugend an einige neue Gesichter gewöhnen muss.

Gleich zu Beginn der Runde kommt mit den Gästen aus der Nähe von Koblenz eines der Schwergewichte der Liga in die Rosenstadt, so die Einschätzung von SV-Trainer Stefan Bullacher. Denn der HV Vallendar hat sich nach einem wahren Seuchenjahr mit sage und schreibe sieben Langzeitverletzten – darunter alleine drei Kreuzbandrissen und zwei komplizierten Knochenbrüchen – für die neue Saison personell wieder sehr gut aufgestellt. Zu den erfahrenen Leistungsträgern, wie etwa Linkshänder Philipp Woods und Spielmacher Merlin Busse, die nach ihren schweren Verletzungen ins Team zurückgekehrt sind, konnten sich die Rheinländer auch namhaft verstärken. Vor allem Kai Lißmann, der vom Ligarivalen TuS Daun an den Mallendarer Berg wechselte, steht als Königstransfer für die hohe Kaderqualität der Gäste. Lißmann traf während der abgelaufenen Saison in nur 23 Rundenspielen 221 Mal ins gegnerische Tor und weckte damit das Interesse vieler höherklassiger Vereine. Neben dem torgefährlichen Neuzugang müssen die 64er aber auch dessen Rückraumpendant Christian Schröder und den bulligen Kreisläufer Oliver Lohner in Schach halten. Schröder stellte im März beim Spiel gegen Eckbachtal mit zwanzig Treffern in einer Begegnung auch gleichzeitig einen neuen Saisonrekord auf. Deshalb warnt Bullacher davor, die Gäste aus dem Rheinland am letztjährigen Tabellenstand zu messen: „Vallendar hat ein ganz schlimmes Jahr mit unfassbar vielen personellen Rückschlägen verkraften müssen. Andere Teams können an so etwas zerbrechen, aber die Jungs von Veit (Waldgenbach/Trainer) sind noch enger zusammengewachsen“, betont der SV-Coach und fügt an: „Mit den Neuzugängen und den Rückkehrern ist das die Geschichte von Phönix aus der Asche. Die werden für viel Furore sorgen. Da müssen wir eine ganz harte Nuss knacken“.