Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken : Bayer fällt bis Jahresende aus

Zweibrücken Handball-Oberliga: Die Zweibrücker Löwen gehen weiter angeschlagen in das Heimspiel gegen die Drittliga-Reserve aus Dansenberg, die die Rote Laterne innehat.

Der Weg des SV 64 Zweibrücken soll zurück in die Erfolgsspur führen. Leicht wird dieser für die Oberliga-Handballer nicht, die nach acht Siegen in Serie zuletzt zwei bittere Niederlagen gegen Budenheim und die SG Ottersheim einstecken mussten. Denn auch am Samstag (18 Uhr) im zweiten Heimspiel in Folge in der Westpfalzhalle gegen die Drittligareserve des TuS Dansenberg haben die Zweibrücker Löwen weiter mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen.

Mit dem Ausfall von Niklas Bayer erreichte das Team die nächste Hiobsbotschaft. Der Linkshänder hat eine starke Entzündung im Schultereckgelenksknochen und wird bis Jahresende ausfallen. Zusammen mit Philipp Kockler und Tom Ihl sind es nun drei Stammspieler, die den 64ern langfristig fehlen. Auch Adam Soos ist durch seine Verletzung am Innenohr weiter gehandicapt.

SV-Coach Stefan Bullacher blickt dennoch sehr positiv auf die kommenden Aufgaben. „Mit den Ausfällen von Niklas, Philipp und Tom, sowie der starken Beeinträchtigung von Adam, haben sich auch meine Aufgaben als Trainer etwas verschoben. Mein Schwerpunkt liegt jetzt darauf, die Spieler aus der zweiten Reihe zu entwickeln. Fabian Naumann macht großartige Fortschritte“, erklärt der Coach des Tabellendritten.

Das Team aus dem Stadtteil von Kaiserslautern steht nach dem starken achten Platz in der vergangenen Saison momentan am Ende der Tabelle. Der personelle Aderlass zu Beginn der Runde hat die Mannschaft deutlich schwerer getroffen als den Verantwortlichen lieb war. Für das Reserveteam des Drittligisten fällt dabei besonders das abgelaufene Doppelspielrecht von Marco und Timo Holstein in Gewicht. Die Brüder sind mittlerweile zu alt, um unter der sogenannten U21-Regelung sowohl in der 3.Handball-Bundesliga als auch in der Oberliga eingesetzt zu werden. Nach acht Niederlagen aus neun Spielen haben sich vor einer Woche dann auch noch Trainer und Verein in beiderseitigem Einverständnis getrennt. Für Sebastian Wächter übernahm der langjährigen Spieler der ersten Mannschaft, Theodoros Megalooiknomou. Mit ihrem neuen Coach konnte das Team auch direkt ein Erfolgserlebnis verbuchen und schaffte im Kellerduell am vergangenen Wochenende gegen die HSG Worms einen Punktgewinn. Zusätzlich unterstützen die ehemaligen Drittligaspieler des TuS Dansenberg Markus Seitz, Christopher Seitz und Steffen Kiefer das Team mit ihren Spielqualitäten und Erfahrungen auf dem Feld.