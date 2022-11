Handball-Oberliga : Löwen bleiben weiter auf Kurs

Merchweiler Handball-Oberligist Zweibrücken siegt auch bei den HF Illtal. Das Team von Trainer Stefan Bullacher bleibt dem TV Homburg damit dicht auf den Fersen. Doch für die zwei Punkte mussten die 64er teuer bezahlen.

Über 500 Zuschauer, sorgten in der gut gefüllten Hellberghalle für eine tolle Stimmung. Dabei sorgte der mitgereiste Zweibrücker Fanblock mit Trommeln und Fanfaren beinahe für eine Zweibrücker Heimatmosphäre. Und die übertrug sich nahtlos auf die Akteure auf der Platte. Getrieben durch die lautstarke Unterstützung von den Rängen gingen beide Teams vom Anpfiff weg mit großem Engagement zu Werke. Die Abwehrreihen schenkten sich nichts und langten in den Zweikämpfen ordentlich zu. Bis zur 15. Spielminute (6:6) konnte sich kein Team absetzen und die beiden Mannschaften lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe. SV-Trainer Bullacher beantragte eine Auszeit, schickte fortan Benni Zellmer ins Abwehrzentrum und Lasse Finck übernahm die Spielmacherposition. Und diese Maßnahmen trug direkt Früchte. Bis zum Seitenwechsel setzte sich der Favorit auf drei Tore ab und so ging es beim Halbzeitstand von 14:11 für die 64er in die Kabinen.

Auch in Durchgang zwei gingen die Gäste aus der Westpfalz konzentriert zu Werke. Binnen acht Minuten erhöhten sie ihren Vorsprung beim auf sechs Treffer (18:12). Das war auch schon zu diesem frühen Zeitpunkt ein kleiner Vorentscheid in der weiterhin kampfbetonten Partie. Als die Zweibrücker das Tor zum 21:15 erzielten, folgte allerdings eine etwas kuriose Spielphase.

Von der 42. Bis 51. Minuten mussten die Gäste nach vier Zeitstrafen in Folge ununterbrochen in Unterzahl agieren. Doch auch diese kritische Situation meisterten die 64er souverän. Näher als drei Tore (20:23/51.) kamen die Handballfreunde nicht mehr heran. Wenige Minuten später war durch das Tor von Fabian Naumann zum 27:22 die endgültige Entscheidung gefallen. Am Ende siegten die Zweibrücker Löwen unter dem Jubel der mitgereisten Fans verdient mit 29:25. Im anschließenden Trainergespräch lobte SV-Coach Bullacher vor allem die kämpferische Einstellung seiner Sieben und bedankte sich bei den Zuschauern für die tolle Unterstützung. „Das war heute ein echtes Derbyerlebnis. Eine volle Halle, große Emotionen und ein echter Kampf mit viel Einsatz auf beiden Seiten. Unsere Fans waren wieder einmal fantastisch. Das gibt es in der Liga nicht so oft. Meine Jungs haben sich heute voll reingehauen und am Ende verdient gewonnen. 16:0 Punkte sind ein echtes Brett. Das können wir sehr stolz sein. Leider haben wir jetzt wohl schon wieder einen längeren Ausfall zu beklagen. Aber auch diese Herausforderung nehmen wir an“.