Handball-Oberliga Zweibrücker kassieren zu viele einfache Gegentreffer

Von Beginn an bekamen die Gäste in der Abwehr kaum Zugriff auf das druckvolle und temporeiche Spiel der Hausherren. „Bei 36 Toren auswärts sollte man eigentlich gewinnen, aber fast ohne Abwehr ist das schwierig“, hadert Weinert. „Wir konnten in der Deckung die Ausfälle nicht kompensieren. Vorne war es aber deutlich besser“, analysiert der Coach den Auftritt seiner Mannschaft. Schlussendlich kam es für die Zweibrücker so, wie sie es befürchtet hatten: Ohne Tom Grieser, Nils Wöschler, Tom Ihl, Fabian Naumann, Moritz Baumgart und Till Wöschler konnte gerade in der Deckung nicht die gewohnte Leistung abgerufen werden. „Wir hatten einen schlechten Start und gefühlt war beim Gegner jeder Angriff ein Tor. Um ganz ehrlich zu sein, hätte die Niederlage auch leicht höher ausfallen können. Wir haben einfach in der Abwehr gar keinen Zugriff bekommen“, sagt Mannschaftskapitän Philipp Hammann nach der Partie, verteilte aber auch ein Sonderlob an Joshua Eberhard und Niklas Bayer. Das Duo kam zusammen auf 15 Treffer.