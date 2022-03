Handball-Oberliga : VTZ im Derby bei der HF Illtal gefordert

Zweibrücken Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz reist am Sonntag zum Derby zu den Handballfreunden Illtal. Trotz klarer Vorzeichen: Das Duell verspricht Spannung.

Das nächste Derby in der Oberliga-RPS erwartet die Handballer der VTZ am Sonntag. Sie werden um 18 Uhr in der Hellberghalle in Eppelborn von der HF Illtal empfangen. Die Duelle zwischen beiden Teams waren zumeist spannende und hochklassige Partien, die bis in die Schlusssekunden eng blieben. So auch im Hinspiel in Zweibrücken. Hier setzte sich die HF Illtal knapp mit 24:25 (14:15) durch. Obwohl solche Derbys gerne ihre eigenen Gesetze haben, ist die Rollenverteilung in diesem Fall relativ klar. Die HF Illtal als Tabellenfünfter ist gegen die abstiegsbedrohten Zweibrücker klarer Favorit..