Handball-Oberliga : VTZ: Schumann und Wiese treten zurück – Das ist der Grund

VTZ-Trainer Kai Schumann Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Paukenschlag in der Handball-Oberliga: Das Trainergespann der VTZ Saarpfalz, Philip Wiese und Kai Schumann, hat am Dienstagabend seinen Rücktritt eingereicht. Verein sucht nach einem Nachfolger für den Posten.

Die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz brauchen einen neuen Trainer. Das bisherige VTZ-Trainergespann, Philip Wiese und Kai Schumann, hat am Dienstagabend seinen Rücktritt erklärt. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

„Wir machen den Weg frei für neue Impulse für die Mannschaft, damit die noch mal was anderes hören außer uns beide“, sagt der bisherige VTZ-Coach Philip Wiese im Gespräch mit dem Merkur über die Beweggründe für den Rücktritt. Sein Kollege im Cheftraineramt Kai Schumann ergänzt: „Wir hatten einfach das Gefühl, dass wir die Mannschaft nicht mehr so erreichen können, wie wir es müssten.“

Es sei deswegen auch keineswegs eine Entscheidung gegen die Mannschaft oder den Verein. Es gehe allein darum, durch neuen Input für das Team möglichst schnell den Negativtrend zu stoppen. Schumann und Wiese bleiben dem Verein als Jugendtrainer weiterhin erhalten und wollen künftig ihre freigewordene Zeit in diesem Bereich weiter einbringen.

Der Vorstand bedauere die Entscheidung der beiden Übungsleiter, wie VTZ-Teammanagerin Christina Fischer gegenüber dem Merkur sagte. Den Entschluss der beiden habe man jedoch akzeptiert. Trotz der anhaltenden Negativserie der jüngsten Zeit, mit zuletzt fünf Niederlagen in der laufenden Oberliga-Saison, habe das Trainerteam zu keiner Zeit zur Diskussion gestanden, betonte Fischer.

Der Verein lobt die Arbeit der beiden als vorbildlich. Wiese und Schumann waren schon als Spieler für die VTZ aktiv. Sowohl auf dem Feld als auch später an der Seitenlinie erfreuten sich beide großer Beliebtheit. Beide übernahmen die Mannschaft Ende 2019 von Vorgänger Danijel Grigić. Zu diesem Zeitpunkt war die VTZ kurz zuvor aus der 3. Liga abgestiegen. Kurz nach der Amtsübernahme brach die Corona-Pandemie aus. Die erste Saison unter den beiden fiel dann auch der Pandemie zum Opfer. Auch in den folgenden Jahren blieb Corona ein ständiger Begleiter in der Arbeit mit der Mannschaft.

Die vergangene Saison wurde dann für die VTZler zur Horrorsaison. Lange spielten die Rosenstädter gegen den Abstieg, stemmten sich Woche um Woche gegen den Gang in die untere Klasse. Mit einem Kraftakt Mitte Mai können die Zweibrücker den Klassenerhalt sichern. Zwei Siege am Doppelspieltag bringen die Erlösung: Am 14. Mai gewannen die VTZ-Jungs 29:28 in der Westpfalzhalle gegen Dansenberg II. Nur einen Tag später gelingt der VTZ die endgültige Rettung: 22:16 siegen das Team beim HV Vallendar.

Ausgerechnet gegen Vallendar setzte es am Wochenende die fünfte Niederlage, die nun auch das letzte Spiel unter der Regie von Wiese und Schumann gewesen ist. Vor der Saison hatte sich die VTZ eigentlich zum Ziel gesetzt, den Klassenerhalt frühzeitig in trockene Tücher zu bringen. Eine Lehre aus der letzten Saison, die eine gewisse „Nie wieder“-Stimmung im Verein erzeugte.

Dass die Mannschaft das Zeug hat, in der Handball-Oberliga mitzuspielen, davon ist Philip Wiese überzeugt. „Ich hoffe für die Mannschaft, dass die Verletzten so schnell wie möglich wieder fit werden und dass Raimonds Trifanovs sich einspielen kann.“ Der ehemalige lettische Nationalspieler Trifanovs, der früher bereits gemeinsam mit Wiese für die VTZ auf der Platte stand, war am vergangenen Wochenende als Verstärkung ins Team gerückt – soll bis Jahresende aushelfen. Allerdings hatte der inzwischen in Karlsruhe lebende Lette zuvor keine Gelegenheit mit dem Team zu trainieren.

„Das ist ganz normal, dass es dann zu Abstimmungsproblemen kommt“, erläutert Wiese. Die Integration des Rückraumspielers ins Team wird dann nur eine der Aufgaben sein, die einen möglichen Nachfolger des Trainergespanns bei der VTZ erwartet. Das Mannschaftstraining in dieser Woche übernimmt VTZ-Kapitän Norman Dentzer. Die Mannschaft ist spielfrei an diesem Wochenende. Am darauffolgenden Sonntag, dem 27. November, steht dann die Partie bei den HF Illtal auf dem Programm, die derzeit in der Tabelle, punktgleich mit Saulheim, nur einen Platz vor der VTZ liegen.

Kai Schumann und Philip Wiese trainieren künftig nicht mehr die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz. Foto: maw/Martin Wittenmeier