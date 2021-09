Handball-Oberligist TVH ohne Trainer : Mirko Schwarz tritt beim TV Homburg zurück

Homburg Zehn Tage vor Saisonstart steht der Handball-Oberligist ohne Trainer da. Berufliche und familiäre Verpflichtungen gehen vor.

„Wir waren mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung nicht ganz zufrieden, dies wollte ich mit Mirko besprechen“, erklärt Ecker. Doch Schwarz habe das Amt zuvor niedergelegt. Der Trainer bedauere seinen Schritt, der für ihn allerdings notwendig gewesen sei. In seinem Beruf habe er bei der Gemeinde Thaleischweiler ein neues Aufgabengebiet als Amtsleiter bekommen. „Seit Juni bin ich täglich zehn bis zwölf Stunden in meinem Job tätig, auch um mich in meiner neuen Position einzuarbeiten und fortzubilden.“ Auch viele Samstage seien zuletzt berufsbedingt nicht mehr für den Handball frei gewesen. Familiäre und private Gründe kamen schließlich dazu und haben seine Entscheidung mit beeinflusst. „Irgendwann musste ich Prioritäten setzen. In der Form, wie ich als Handballtrainer arbeiten und Spielern sowie dem Verein zur Verfügung stehen muss und auch will, ging es einfach nicht mehr“, erklärt Mirko Schwarz. Er habe gehofft, dass er irgendwie alle Anforderungen – berufliche, familiäre und sportliche – unter einen Hut bringen könnte. Doch es fehlte die Zeit, um den Ansprüchen seitens seines Arbeitgebers, seiner Familie und des TV Homburg gerecht zu werden. „Leider kann ich dem Handballteam des TVH in der RPS-Oberliga nicht so zur Verfügung stehen, wie es als Trainer unbedingt notwendig wäre, um hier richtig meinen Job zu machen.“ In den vergangenen beiden Wochen fehlte er den Homburgern bereits in der Schlussphase der Vorbereitung, zum Pokalspiel gegen den TV Kirkel am Samstag schaffte es Mirko Schwarz erst wenige Minuten vor dem Anwurf in der Halle zu sein. Die Belastung wurde einfach zu groß. Der scheidende Trainer bedauert, dass der Zeitpunkt seines Rücktritts eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart sehr ungünstig kam. „Aber ich wünsche meinen Spielern und dem Verein alles Gute und hoffe, dass sie ihre sportlichen Ziele erreichen.“