Handball-Oberliga : Löwen vor dem Topspiel angeschlagen

Joshua Eberhard (am Ball) wird dem SV 64 Zweibrücken am Samstag in Budenheim fehlen. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Vor ihrem Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Budenheim plagen die Zweibrücker Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken arge Personalsorgen.

Gipfeltreffen der Verfolger in der Handball-Oberliga zwischen dem SV 64 Zweibrücken und den Sportfreunden Budenheim. Die Zweibrücker Löwen reisen am Samstag zum Spitzenspiel der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland nach Mainz-Budenheim (Anwurf: 19.30 Uhr). Die Sportfreunde rangieren mit 14:2 Punkten aktuell auf dem dritten Platz, liegen lediglich zwei Zähler hinter ihren Gästen aus der Westpfalz. Budenheim spielte bis zur letzten Saison, wie die Zweibrücker Löwen, in der 3.Handball-Bundesliga. Durch die unterschiedliche Gruppeneinteilung gab es in Liga Drei allerdings keine Begegnung der beiden Vereine.

Der Dreikampf im Titelrennen der Oberliga-Saison 2020 dürfte vielen noch in Erinnerung sein, als beide Teams zusammen mit der SG Saulheim um den Aufstiegsplatz kämpften. Kurz vor der Winterpause, Zweibrücken hatte damals noch keinen Verlustpunkt und trug somit die viel zitierte „weiße Weste“, kam es dann zum direkten Duell der beiden Teams. Nach 60 Minuten purer Spannung und großem Kampf gewannen die Hausherren aus Budenheim denkbar knapp mit 23:22. In der Spielzeit, die wenige Monate später aufgrund von Covid-19 abgebrochen wurde, sollten die Sportfreunde Budenheim die einzige Mannschaft bleiben, die den 64ern die Punkte abjagen konnte. Trotz der abgebrochenen Runde stiegen die Rosenstädter 2020 mit 42:2 Punkten verdient in die 3. Liga auf. Und auch die Budenheimer konnten im darauffolgenden Jahr ihren Aufstieg feiern. Jetzt, drei Jahre nach der letzten Partie stehen beide Teams wieder weit oben in der Tabelle und gehören abermals zum Favoritenkreis um den Meisterschaftstitel.

Mit Stefan Corazolla konnten die Gastgeber vor der Saison einen gestandenen Drittligaspieler als Neuzugang begrüßen, der den Weggang von Rückraumspieler Lukas Nagel kompensieren sollte. Auch in der letzten Saison gelang es ihnen mit Max Grethen und Patrick Hess, zwei absolute Toptorschützen der Oberliga nach Budenheim zu holen und somit für optimale Verstärkung zu sorgen. Budenheim ist ein sehr eingespieltes Team, das mit Karim Ketelaer im Tor einen sehr starken Rückhalt hat, der bei der ersten Mannschaft des HBW Balingen schon einige Spiele in der ersten Handballbundesliga bestritten hat.