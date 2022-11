Handball-Oberliga : Homburg vor Prüfung gegen Nieder-Olm

Homburg Duell der Liga-Schwergewichte: Der Spitzenreiter der Handball-Oberliga, der TV Homburg, empfängt den Vierten Nieder-Olm.

Es ist das Wochenende der Topspiele in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz. Der Tabellenführer TV Homburg empfängt am Samstag um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Robert-Bosch-Schule den Liga-Vierten TV Nieder-Olm, der mit 13:5 Punkten nur vier Zähler hinter dem Team von Trainer Steffen Ecker steht.

„Das wird ein ganz anderes Spiel , als zuletzt bei der zweiten Mannschaft der TuS Dansenberg.“, sagt der Homburger Trainer Steffen Ecker. Am vergangenen Samstag hatte sein Team erneut mit mehr als zehn Toren Unterschied gewonnen. „Wir treten auch gegen Nieder-Olm als Favorit an. Aber der Gegner wird uns erheblich mehr fordern, als Dansenberg.“ Es gelte wieder konzentriert im Abschluss zu sein und in der Defensive gut zu arbeiten. Der TV hat sein letztes Spiel bei der HSG Nahe-Glan mit 28:25 für sich entschieden. Hier gaben die Homburger beim 27:27 bisher den einzigen Punkt in dieser Saison ab. Ecker: „Wir haben schon Respekt vor Nieder-Olm, die hervorragende Jugendarbeit leisten, die sich nun auch in den entsprechenden Ergebnissen in der Oberliga bezahlt macht.“ Die A-Junioren des TV Nieder-Olm spielen in der ersten Junioren-Bundesliga. Erst zwei Spiele hat Nieder-Olm in dieser Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verloren. Das Heimspiel gegen Offenbach wurde mit 23:30 abgegeben. Mit 24:33 verloren die Nieder-Olmer bei der HSG Bingen/Nahe.