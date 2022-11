Handball-Oberliga : Homburg spaziert zum Auswärtssieg in Dansenberg

Überragender Homburger Torschütze: Ex-Bundesligaspieler Yves Kunkel erzielte insgesamt 14 Treffer für den TVH. Foto: Markus Hagen

Dansenberg Ligaprimus TV Homburg kommt zu einem ungefährdeten Sieg beim Tabellenvorletzten der Handball-Oberliga, dem TuS Dansenberg II.

Ein Spaziergang war die Partie des TV Homburg am Samstagspätnachmittag in der Oberliga Rheinland-Pfalz beim Tabellenvorletzten TuS Dansenberg II. Mit 40:27 (20:13) setzten sich die Homburger ungefährdet durch und blieben mit diesen zwei Punkten und 17:1-Zählern weiter ungeschlagen auf Platz eins in der Tabelle.

„Zu diesem Spiel gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. 40 Tore in fremder Halle sagen alles aus. Souverän haben wir die Punkte geholt. Das war in Ordnung“, fasste sich ein zufriedender TVH-Trainer Steffen Ecker relativ kurz zur Partie in der Layenberger-Sporthalle in Dansenberg. Ecker schonte Patrick Bach, der sich die Partie als Zuschauer verfolgte. Dagegen schonte sich Topspieler Yves Kunkel nicht: Mit 14 Toren, darunter fünf verwandelten Siebenmetern, stellte er einen neuen persönlichen Saisonrekord für den TV Homburg auf. Dahinter folgte in der Torschützenliste der Begegnung Nuno Rebelo Magalhaes mit acht Tore. Nach einem 2:2 (4.) legte der TV Homburg mächtig los. Jovan Talevski, Richard Wilga (2), Nuno Rebelo Magalhaes (2) legten einen 5:0-Lauf hin. Der TVH führte nach neun Minuten mit 7:2 und ließ auch in der Folge nichts anbrennen. Auch wenn Dansenberg Mitte der ersten Halbzeit den Rückstand auf 8:10 und 9:11 etwas verkürzen konnte, blieben die Saarpfälzer souverän. Beim Spielstand von 10:13 ließen die Homburger über fünf Minuten lang keinen Dansenberger Treffer zu. Mit einem 4:0-Lauf stand es dann nach 24 Minuten 17:10 für Homburg, die bis zum Pausentee diesen Sieben-Tore- Vorsprung auch verteidigen konnten.

Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich der Tabellenführer weiter torhungrig. Dansenbergs Zweite war machtlos, verwarf sogar einen Siebenmeter durch Ben Kölsch, während der TV Homburg nach 42 Minuten durch Peter Gohl zum 28:19 seinen Vorsprung weiter ausbaute. In der Defensive langten die Homburger angesichts des lockeren Spielverlaufs nicht mehr ganz so konsequent zu. Immer wieder kamen die Dansenberger zu einfachen Treffern, was dem Homburger Torhüter Henning Huber, in der letzten Saison noch Spieler der ersten TuS-Mannschaft, nicht gefiel: „Ich fand, dass wir in der Defensive nicht so gut gespielt haben. 27 Gegentore waren meiner Meinung nach am Ende zu viel.“ Weil aber seine Mitspieler in der Offensive weiter munter trafen, wuchs der Vorsprung für den TVH weiter. Neun Minuten vor dem Abpfiff hatte David Szilagyi erstmals eine Zehn-Tore-Führung hergestellt (33:23). Yves Kunkel mit seinem 14. Treffer sowie Muhamet Durmishi mit zwei Toren besorgten in der Schlussphase zum 40:27-Auswärtssieg nach.