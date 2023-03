Zweibrücker Stadtduell in der Handball-Oberliga RPS : VTZ will das Derby „locker angehen“

Zum ersten Mal führt Robin von Lauppert die Oberliga-Handballer der VTZ-Saarpfalz in einem Stadtderby gegen den SV 64 als Kapitän aufs Feld. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Mit Spannung erwarten viele Handballfans aus Zweibrücken und Umgebung das Stadtderby zwischen den beiden Oberligisten VTZ-Saarpfalz und SV 64. Der Favorit ist beim Blick auf die Tabelle schnell ausgemacht, doch schon im Hinspiel bot der vermeintliche Underdog bis zum Schluss ordentlich Paroli.

Es ist angerichtet. Nach dem extrem spannenden Hinspiel steht an diesem Sonntag, 17 Uhr, nochmal das große Zweibrücker Stadtderby der Handballer auf dem Plan. Die VTZ-Saarpfalz empfängt zum Duell der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den Lokalrivalen SV 64 Zweibrücken. Und pünktlich zu dem Highlight scheinen beide Teams ihre Form gefunden zu haben, beide feierten am vergangenen Spieltag jeweils Kantersiege. Wie so oft wird es aber am Sonntag vor allem darauf ankommen, das eigene Nervenkostüm in den Griff zu kriegen.

„Ich mache mir und den Jungs keinen Druck. Wir wissen, wer der Favorit am Sonntag ist. Jeder ist sich dessen bewusst, was auf uns zukommt, aber wir gehen ganz locker in die Partie rein“, sagt VTZ-Coach Marek Galla, der vergangene Woche einen eindrucksvollen Sieg mit seinem Team feiern konnte. Im Do-or-die-Spiel auswärts bei der HSG Worms bewiesen seine Jungs Nervenstärke und feierten einen verdienten, wie auch überraschend klaren 35:23-Auswärtssieg. Nach sieben Niederlagen in Serie und dem zwischenzeitlichen Abrutschen auf den letzten Rang der Oberliga-RPS war dieser Sieg Balsam für die Seele. Mit diesem Erfolg ist die VTZ auf den 14. Rang gesprungen und hat sich für die Arbeit sowie den Einsatz der Vorwochen belohnt. Ein erster Schritt in Richtung Klassenverbleib ist damit gemacht, aber weitere müssen folgen. Aus VTZ-Sicht am liebsten schon am Sonntag. Doch die kommende Aufgabe hat es in sich.

Bislang war die Saison für SV-Coach Stefan Bullacher und seine Jungs allerdings auch keine leichte. Dem Absteiger aus der 3. Liga wurde viel zugetraut, sogar der direkte Wiederaufstieg. Zu Beginn der Runde sah auch alles noch gut aus, als die Löwen ihre ersten sieben Spiele allesamt, darunter auch das knappe Derby vor gut 850 Zuschauern gegen die VTZ (25:24), gewannen. Doch ab Mitte November begann der Kader des SV 64 nach und nach zu schrumpfen. Neben Tom Ihl verletzten sich auch die Leistungsträger Niklas Bayer und Philipp Kockler, der den Verein nach der Saison in Richtung HG Saarlouis verlassen wird. So folgten einige unerwartete Niederlagen – und das Thema Aufstieg in die 3. Liga war gegessen. Wie lange sich die beiden Oberligisten bei den schwierigen Bedingungen noch eigenständig halten können, bleibt in Zweibrücken ein spannendes Thema.

Zahlreiche Spieler, darunter auch Philipp Kockler, fehlten dem SV 64 unter der Woche krankheits- oder berufsbedingt im Training. Foto: Martin Wittenmeier

Wie der SV 64 hatten auch die Saarpfälzer zum Ende des Jahres immer wieder auf wichtige Akteure in Trainingseinheiten wie Spielen verzichten müssen. Niederlage reihte sich an Niederlage – und Ende November zog das Trainer-Duo Philip Wiese/Kai Schumann einen Schlussstrich. Die interne Lösung Galla übernahm. Zuletzt zeigte bei den Saarpfälzern die Formkurve nach oben. Und auch der SV 64 steigerte sich wieder – und brannte zuletzt gegen die HSG Eckbachtal ein wahres Feuerwerk ab. Mit 37:19 wurden die Gäste aus der Halle geschossen.

„Der SV 64 kommt viel über die Emotionen. Gepaart mit einer guten Qualität sind sie ein wirklich unangenehmer Gegner“, sagt VTZ-Rückraumspieler Robin von Lauppert. Sowohl die mannschaftliche Geschlossenheit als auch individuelle Klasse zeichnen den Lokalrivalen aus. Dennoch lasse sich die VTZ davon nicht ins Bockshorn jagen. Das Team gehe – auch durch die Erfahrung des Hinspiels – mit einer gewissen Lockerheit, aber auch Selbstbewusstsein in die Partie. „Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Regeln. Hätte mir vor dem Hinspiel jemand gesagt, dass es kurz vor Schluss Spitz auf Knopf steht, wäre ich davon bestimmt nicht überzeugt gewesen“, erzählt von Lauppert und fügt an: „Aber ich gehe in jedes Spiel mit dem Ziel, es zu gewinnen. Denn auch wir müssen uns nicht verstecken“, betont der Neu-Kapitän. Er übernahm vor Kurzem das Amt von Torhüter Norman Dentzer, der laut von Lauppert damit den Weg frei machen wollte für neue Impulse. „Ich bedauere diese Entscheidung, aber habe gleichzeitig größten Respekt vor Norman für diesen Entschluss“, sagt von Lauppert.

Marek Galla steht erstmals in der Funktion des VTZ-Coachs beim Stadtderby an der Seitenlinie. Foto: Martin Wittenmeier

Trotz des knappen Ausgangs im Hinspiel geht der SV 64 auch am Sonntag als Favorit in die Partie, denn zumindest tabellarisch trennen beide Teams Welten. Während die Löwen derzeit den dritten Rang belegen, schwebt die VTZ als Vierzehnter weiter in akuter Abstiegsgefahr. Die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga RPS hängt von der Tabellensituation in der 3. Liga, ob sich Mundenheim und Ludwigshafen retten können. Der Oberliga-16. muss auf jeden Fall den Weg nach unten antreten. Im günstigsten Fall trifft es nur den Tabellenletzten, im schlechtesten Szenario müssen drei Vereine absteigen.

Im Derby-Hinspiel brillierten auf beiden Seiten vor allem die Torhüter. Darauf wird es aus Sicht der VTZ auch wieder am Sonntag ankommen. Der SV 64 schätzt, dass auch der im ersten Aufeinandertreffen so starke Algerier Abderrahmane Belhadi, der mit neun Treffern bester Schütze war, wieder ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt im VTZ-Angriff sein könnte. Die Gastgeber wollen allem voran aber mit starkem Keeper und einer guter Defensivarbeit versuchen, die Löwen aufzuhalten. Sollte der SV 64 hingegen ins Rollen kommen, wurde nicht zuletzt am vergangenen Wochenende deutlich, wozu er in der Lage ist.

Wohl zum letzten Mal verfolgt Stefan Bullacher als Herrentrainer des SV 64 das Stadtderby. Foto: SV 64 Zweibrücken