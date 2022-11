Handball-Oberligist TV Homburg : Der Titelanwärter hofft wieder auf mehr Konstanz

In Bingen tat sich der TV Homburg, hier Patrick Bach (am Ball), lange Zeit schwer. Bei HB Mülheim-Urmitz soll vor allem die Chancenverwertung von Beginn an wieder besser laufen. Foto: Markus Hagen

Homburg Handball-Oberliga: Für Spitzenreiter TV Homburg zählt auch beim Zehnten HB Mülheim-Urmitz nur ein Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem Ziel, am Ende der Saison in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ganz oben zu stehen, kommt der TV Homburg Stück für Stück näher. Mit dem schwer erkämpften 27:23-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag bei der HSG Rhein-Nahe Bingen blieb das Team von Trainer Steffen Ecker bei 21:1-Punkten weiter ungeschlagen. Nun wartet am Samstag ab 18 Uhr in der Philipp-Heift-Halle in Mülheim-Kärlich beim Tabellenzehnten HB Mülheim-Urmitz die nächste Auswärtshürde. Die für die Gäste aber keinesfalls zu hoch sein sollte. Zumindest dann nicht, wenn Eckers Mannschaft von Beginn an konzentriert zu Werke gehen wird.

„Wir wollen alles versuchen, um viel besser ins Spiel zu starten, als zuletzt in Bingen“, betont der TVH-Coach. Dort nämlich tat sich seine Mannschaft zumindest in der ersten Halbzeit sehr schwer, lag sogar mit 6:11 hinten. Dank einer starken zweiten Hälfte gewann der Spitzenreiter die Punkte dann zwar verdient. „Aber in Mülheim wollen wir gleich an unsere Leistung aus der zweiten Halbzeit in Bingen anknüpfen und nicht erst einem klaren Rückstand hinterherlaufen.“ Ecker würde sich freuen, wenn sein Team von Beginn an seine Torchancen effektiv verwertet. Die Defensivarbeit sei in Bingen über weite Strecken eines Meisterschaftsanwärters würdig gewesen. „Aber die Verwertung unserer Möglichkeiten in der Offensive war schlecht.“

Mit Mülheim wartet auf die Homburger, so der Trainer, eine erfahrene Mannschaft, die schon viele Jahre in der Oberliga aktiv ist. Auf den einen oder anderen Spieler müsse sein Team in der Abwehr aufpassen. Etwa auf Tim Hemmerle. Der erst 18-Jährige im rechten Rückraum mit einem Gardemaß von 1,90 Meter hat in dieser Saison bereits über 90 Tore für sein Team geworfen. Im Auge müsse der TVH zudem Kreisläufer Philipp Schwenzer haben. „Für uns geht es in Mülheim darum, bereits in der ersten Halbzeit konstant aufzutreten und das Spiel sicher nach Hause zu fahren.“

Mit 9:13 Zählern aus elf Partien liegt der kommende Gegner des TV Homburg auf Platz zehn. Erst drei Heimsiege sowie drei Unentschieden stehen auf dem Konto der Spielgemeinschaft des TV Mülheim und des SV Urmitz. Bis zuletzt war das Team in der heimischen Halle – bei drei Siegen und zwei Remis – ungeschlagen. Gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen allerdings musste Mülheim beim 28:32 die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen. Der die Niederlage bei der HSG Eckbachtal folgte.