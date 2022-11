Handball-Oberliga : Fünfte Pleite für die VTZ – Trifanovs hilft bis Jahresende aus

Gegen Vallendar war Robin von Lauppert (am Ball) der treffsicherste Werfer für die VTZ. Die Gäste gingen dennoch als Sieger vom Feld. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken VTZ-Handballer verlieren Heimspiel gegen Vallendar trotz solider erster Hälfte deutlich mit 19:27. Ex-Spieler Raimonds Trifanovs verstärkt VTZ-Kader.

Weiterleiten Drucken Von Jadran Pesic

Statt des dritten Sieges gab es für die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz am vergangenen Sonntag die fünfte Niederlage. Im Heimspiel gegen den HV Vallendar unterlagen die VTZ-Jungs mit 19:27 (10:12). Nach einer weitgehend soliden ersten Hälfte, setzen sich die favorisierten Vallendarer in der zweiten Halbzeit ab und gewinnen am Ende verdient.

„Wir waren zu statisch von hinten heraus. Eigentlich war der Plan mehr Gas zu geben. Im Angriff hat uns schlussendlich einfach die Durchschlagskraft gefehlt“, sagte ein nachdenklicher VTZ-Coach Philip Wiese nach der Partie. Besonders in der zweiten Hälfte fanden sie kaum noch Lösungen gegen die sehr gute 5:1-Deckung der Gäste.

Die Folge waren zu viele Ballverluste, so gelang es nie den HVV ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Dabei gingen die Rosenstädter optimistisch in die Partie, gut vorbereitet und personell im Rückraum verstärkt. Der ehemalige VTZ-Rückraumspieler, Raimonds Trifanovs, hatte sich bereit erklärt, seinem Ex-Verein bis zum Jahresende zu helfen. Damit reagierte man auf den schmerzhaften Ausfall von Tomas Kraucevicius und Moritz Baumgart. Der mittlerweile in Karlsruhe wohnende ehemalige lettische Nationalspieler wurde von seinem ehemaligen Mitspieler und jetzige VTZ-Trainer, Philip Wiese, kontaktiert. Nach über einem Jahr Handball-Pause und zudem erst wenige Einheiten mit dem Team, merkte man ihm an, dass er jedoch der Mannschaft nicht sofort helfen kann.

Früh merkte man, dass beide Teams viel Wert auf die Abwehrarbeit legen würden. Beide Defensiven ließen nur wenig zu. Die VTZ erwischte einen guten Start in die Partie, lag gleich mehrfach in Front, doch die Gäste aus Vallendar konnten immer wieder ausgleichen. Der HVV baute seine Angriffe mit sehr viel Ruhe auf und hatte in Kalani Schmidt einen sehr auffälligen Rückraumspieler, der nicht nur als Torschütze, sondern auch Vorlagegeber mehr oder weniger die ganze Partie über für die VTZ-Deckung nicht aufzuhalten war. Als die Mannschaft von HVV-Trainer, Veit Waldgenbach, das erste Mal in Führung ging (3:4, 10.), hatte Schmidt alle vier Treffer erzielt. Die Partie blieb auch in der Folge eng und keine der beiden Mannschaften konnte sich mal auf zwei Tore oder mehr absetzen. In der 16. Spielminute wurde dann Trifanovs eingewechselt. Direkt im ersten Angriff konnte er sein erstes Tor zum 7:6 beisteuern. Aus VTZ-Sicht sollte das leider der einzige Treffer des sympathischen Familienvaters bleiben. Es blieb eine vor allem von den Abwehrreihen dominierte Partie. Bei den Gästen waren Schmidt, aber auch Kreisläufer Oliver Lohner, die auffälligsten Akteure. Lohner, seit Jahren einer der besten Krausläufer der Liga, wurde vermehrt gesucht und gefunden. Fünf Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte schafften es die Gäste das erste Mal sich auf zwei Tore abzusetzen (9:11, 25.). Diesen Vorsprung konnten sie dann auch bis zur Halbzeit verteidigen.

In der zweiten Hälfte dann zunächst das gleiche Bild. Erneut war Schmidt der Dreh- und Angelpunkt im HVV-Spiel und riss das Spiel an sich. Nach seinem Doppelpack führten die Gäste in der 33. Minute bereits mit 10:14. Die VTZ wehrte sich nach Kräften, fand aber mit zunehmender Spieldauer immer schwerer die Lücken in der guten Gäste-Deckung. Nach dem zwischenzeitlichen 14:16 (40.) waren es erneut die starken Schmidt und Lohner, die ihrer Mannschaft ein beruhigendes Polster verschafften. Beim Stand von 14:18 in der 42. Spielminute nahmen die Hausherren eine Auszeit, die so etwas wie der Beginn vom Ende war. Statt zur großen Aufholjagd anzusetzen kam es genau umgekehrt. In der 50. Minute erhöhten die Gäste vorentscheidend auf 15:22. Am Ende gewannen sie ihr Gastspiel in Zweibrücken auch in der Höhe verdient mit 19:27.