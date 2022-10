Zweibrücker Oberliga-Handballerinnen verlieren enges Duell : SV-Frauen kassieren unglückliche Pleite

Zweibrückens Rebecca Knoll (am Ball) behauptet sich gegen Bodenheims Lina Sinsel. Trotz des erneut kämpferischen Einsatzes der SV-Frauen reichte es wieder nicht zum Sieg. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Nach dem knappen 23:24 gegen den TV Bodenheim bleibt Zweibrücken in der Handball-Oberliga weiter ohne Punkt.

Kaum ertönte der Schlusspfiff, gingen die Köpfe runter, die Schultern sackten nach unten. Die Enttäuschung bei den Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken war groß. Denn auch im fünften Saisonspiel mussten sie sich geschlagen geben. Und einmal mehr fiel die Niederlage beim 23:24 (9:10) im Heimspiel gegen den TV Bodenheim denkbar knapp aus. Bis zum Ablauf der 60 Minuten boten die SV-Frauen dem Gegner Paroli, aber es reichte nicht. Trotz einer – einmal mehr vor allem in der zweiten Hälfte – guten Leistung mussten sich die Rosenstädterinnen am Ende mit einem Tor geschlagen geben. Beste Spielerin der Zweibrückerinnen war Lucy Hilz, die nicht nur selbst sieben Mal ins gegnerische Tor traf, sondern auch ihre Mitspielerinnen gekonnt in Szene setzte. SV-Toptorjägerin Janine Baus erzielte neun Treffer.

Doch wie bereits in den vergangenen Spielen verpassten die Schützlinge von SV-Trainer Rüdiger Lydorf einen guten Einstieg in die Partie. Einfache und vor allem vermeidbare Fehler in der Anfangsphase führten zu Ballverlusten, die die Gäste aus Rheinhessen in Tore ummünzen konnten. Nach 17 Minuten lagen die 64erinnen so bereits mit 2:7 im Hintertreffen. Die 150 Zuschauer fühlten sich an die derbe 22:36-Klatsche aus der Vorsaison erinnert, als die abgezockten Bodenheimerinnen den Löwinnen in der Westpfalzhalle nicht den Hauch einer Chance ließen.

Doch Trainer Rüdiger Lydorf beantragte eine Auszeit und stellte sein Team neu ein. Wieder auf dem Feld, fanden die SV-Handballerinnen bessere Lösungen und kämpften sich Tor um Tor wieder zurück ins Spiel. Gerade in den letzten fünf Minuten der ersten Hälfte zeigte Janine Baus ihre Qualitäten und brachte ihr Team mit drei Treffern in Folge wieder zurück ins Rennen. Mit nur einem Tor Rückstand (9:10) gingen die Löwinnen in die Halbzeitpause.