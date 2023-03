Handball-Oberliga RPS : SV 64-Frauen wollen sich in Bodenheim revanchieren

Zweibrücken Nach ihrer unfreiwilligen Spielpause kämpfen die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken an diesem Sonntag nach drei Wochen wieder um Punkte. Nachdem die Heimpartie gegen Budenheim wegen Coronafällen beim Gegner verlegt wurde, wollen die Löwinnen nun beim TV Bodenheim (14 Uhr) für die bittere Hinspiel-Niederlage (23:24) Revanche nehmen.

Trotz dieser Niederlage und der aktuellen Tabellensituation wollen die Zweibrückerinnen an diese gute Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen und den Hausherrinnen die Aufgabe so schwer wie möglich machen. Die Löwinnen wissen, dass sie am Sonntag ein starkes Team erwartet. Mit Jona Reese hat Bodenheim, mit über sieben Toren pro Spiel, die aktuell dritte der Toptorschützenliste in ihrem Team. Lara Sagner ist ebenfalls unter den Top Ten der besten Torschützen zu finden. Ihre Kreise gilt es am Wochenende einzuengen.