Erstes Heimspiel für Zweibrücker Oberliga-Handballerinnen SG-Frauen hoffen auf nächsten Schritt und die ersten Punkte

Neben der Niederlage kam auf die 64erinnen noch eine weitere Hiobsbotschaft zu: Nach ihrer MRT-Untersuchung ergab sich bei Lea Edrich, die ursprünglich wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen wollte, die Schockdiagnose Kreuzbandriss. Sie wird somit langfristig ausfallen. Damit fehlt der SG noch eine wichtige Stütze im Rückraum, die es in der anstehenden Oberligasaison zu kompensieren gilt. Dafür will SG-Coach Rüdiger Lydorf weiterhin nach Alternativen im Team suchen und probiert sowohl im Training als auch in den Pflichtpartien Spielerinnen auf neuen Positionen aus, um die entstandenen Lücken zu schließen. Bei den Löwinnen steht somit weiterhin die individuelle und mannschaftliche Entwicklung im Vordergrund. In dem jungen Team schlummere noch viel Potenzial.