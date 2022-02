Handball-Nationalspielerin aus Zweibrücken : Bitteres Saison-Aus für Amelie Berger

Dortmund/Zweibrücken Handball: Die Bundesliga- und Nationalspielerin aus Zweibrücken hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Die Verletzung der Rechtsaußen, die sie sich am Freitagabend im Training zugezogen hatte, wurde am Montagmittag diagnostiziert. Die Nationalspielerin wird nach Angaben ihres Vereins am Mittwoch in Köln operiert. Beim Champions-League-Spiel ihres Teams am Samstag gegen Buducnost BEMAX Podgorica aus Montenegro (30:34) fehlte die Linkshänderin somit bereits. Berger werde nun sicherlich sechs bis acht Monate ausfallen. „Die einzig gute Nachricht dabei ist, dass keine anderen Bänder oder zusätzlich auch noch der Meniskus beschädigt worden ist. Dann wäre die Zwangspause noch länger geworden“, erklärte BVB-Trainer André Fuhr nach der bitteren Nachricht am Montag. Berger wird nun nicht nur das letzte Champions-League-Gruppenspiel der Dortmunder am Samstag in Budapest verpassen sowie die restlichen Bundesliga-Partien der laufenden Runde von außen verfolgen müssen: Auch in der Nationalmannschaft wird die 22-Jährige ausfallen. Erst am Freitag hatte Bundestrainer Henk Groener 20 Spielerinnen für einen Lehrgang in Düsseldorf (27. Februar bis 6. März) nominiert, darunter auch die Zweibrückerin. Am 3. und 5. März finden in Krefeld und Rotterdam die EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande statt. Womöglich gerät für Amelie Berger auch die Teilnahme am EM-Turnier selbst im November in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien in Gefahr. Es wäre für die 22-Jährige nach 2018 und 2020 bereits die dritte EM mit der A-Nationalmannschaft.