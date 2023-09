Zweibrücker Cap-Markt-Cup Jugendhandball auf Top-Niveau

Nach einem gelungenen ersten Turniertag standen am Sonntag noch die Wettbewerbe der männlichen D- und C-Jugend an. Bei den D-Junioren waren die Eulen Ludwigshafen und der TV Offenbach aus der Pfalz, der TV Nieder-Olm aus Rheinhessen, der US Forbach aus Frankreich sowie die SG Zweibrücken am Start. Die Hausherren um Coach Kai Schumann verloren gegen Ludwigshafen und Nieder-Olm jeweils mit drei Toren, konnten die Partie gegen Forbach aber deutlich mit 20:10 gewinnen. Somit war ihre letzte Begegnung gegen den TV Offenbach gleichzeitig auch das entscheidende Spiel um Platz drei. In einer spannenden Partie erzielte der TVO kurz vor Abpfiff per Siebenmeter das 10:9 Siegtor. Im Finale behauptete sich Ludwigshafen klar gegen den TVNO.