Handball-Oberliga der Frauen : Löwinnen starten mit Derby in die Oberliga-Saison

Nach der schweißtreibenden Vorbereitung geht es auch für die SV-Frauen um Coach Rüdiger Lydorf am Samstag in die neue Runde. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die neue Spielzeit in der Oberliga beginnt für die SV 64 Frauen gleich mit einem Kracher gegen das favorisierte Team der HSG Marpingen/Alsweiler.

Handball zur Primetime und dann auch gleich noch ein Derby. Das freut die Fans und verspricht Spannung am Samstagabend. Auch die Zweibrücker Handballfrauen freuen sich über diesen attraktiven Start ins neue Handballjahr in der Damen-Oberliga. Zeitlich starten die Löwinnen direkt nach dem Herren-Oberligateam in die Saison. Sie empfangen dann den Drittligaabsteiger der vergangenen Runde, die HSG DJK Marpingen/Alsweiler, in der Zweibrücker Westpfalzhalle.