Oberliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken Nervosität zum Saisonauftakt noch sehr hoch

Schon zu Beginn hatten die Zweibrückerinnen ihre Probleme und die Nervosität vor dem ersten Spiel machte sich auch auf dem Feld deutlich bemerkbar. Drei Mal hintereinander verloren die SG-Handballerinnen durch unnötige technische Fehler im Angriff den Ball. Das nutzten die Gastgeberinnen aus Birkenfeld eiskalt aus und verwandelten die Ballgewinne in einfache Gegenstoßtore, wodurch sie gleich mit 3:0 in Führung gehen konnten. Im aufgebauten Angriff schafften es die Rosenstädterinnen dann aber, die HSG-Spielerinnen besser zu verteidigen. Dennoch führten überhastete Aktionen nach Ballgewinn dazu, dass sich die Löwinnen in der Anfangsphase keine klaren Chancen erspielen konnten. Erst nach fünf Minuten erzielte Lucy Hilz nach einer Eins-gegen-eins-Aktion den ersten Treffer für die Gäste.