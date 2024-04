Saarlandliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken Besonderer Titel nicht nur für die Spielerinnen

Nach dem Abpfiff gab es für die Löwinnen kein Halten mehr. Die Handballerinnen der SG SV 64/VT Zweibrücken stürmten in der Saarlouiser Steinrauschhalle jubelnd das Feld und tanzten überglücklich im Siegerkreis. Spieler, Trainer sowie Fans lagen sich nach dem 36:30-Erfolg bei der HG Saarlouis in den Armen und feierten ausgelassen die vorzeitige Meisterschaft in der Saarlandliga. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung stach Janine Baus mit starken 19 Treffern (davon fünf Siebenmeter) heraus. Damit sicherte sie sich nicht nur den Titel, sondern auch die Krone der Torschützenkönigin in der Spielklasse.