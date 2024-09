Oberliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken Nicht immer schön, aber erfolgreich

Doch Quierschied bewies Kampfgeist und blieb den Gastgeberinnen auf den Fersen. Innerhalb weniger Minuten verkürzten sie den Abstand wieder auf zwei Tore und sorgten für eine hohe Spannung auf der Tribüne (10:8; 14.). In der Folge lieferten sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch. Die Zweibrückerinnen erarbeiteten sich häufig gute Chancen, konnten diese aber nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Erst in den letzten Minuten von Halbzeit eins schafften es die Löwinnen, wieder etwas davonzuziehen. Mit einem Tor von Lucy Hilz und einem Doppeltreffer von Lea Luga erhöhten sie von 15:13 auf 18:13 – und erzielten somit die erste Fünf-Tore-Führung des Spiels (30.). Doch wer dachte, dass sie diese so kurz vor dem Halbzeitpfiff auch mit in die Pause nehmen könnten, hatte seine Rechnung ohne Veronika Gawron gemacht. Zusammen mit der Pausensirene feuerte sie den Ball aus dem Rückraum in den Zweibrücker Kasten und verkürzte somit auf 14:18. Eine Besonderheit in Hälfte eins: Die 29-jährige Ina Sohns gab überraschend ihr Comeback bei der SG-Ersten. Im vergangenen Jahr war sie Mutter geworden.