Handball-Regionalligist SG Zweibrücken Richtige Reaktion, aber noch Luft nach oben

Bei dieser Aussage dachte er vor allem an die Anfangsminuten der zweiten Hälfte, als es nach einigen Wechseln nicht mehr so rund lief wie davor. Doch seine Mannschaft fing sich schnell wieder und zeigte erfrischenden Tempohandball. Die Rückkehr von Nils Wöschler machte sich direkt positiv bemerkbar, weil er viel Druck machte und so Lücken für seine Nebenleute riss. Und auch die beiden SG-Torhüter machten auf sich aufmerksam. Der erfahrene Norman Dentzer bewies einmal mehr seine ganze Klasse bei Siebenmetern und entschärfte insgesamt fünf davon. In Joshua Eberhard hatten die Hausherren zudem einen guten Schützen. „Josh spielt im Moment sehr stark“, lobt Weinert. Sein linker Rückraumspieler erzielte in Hälfte eins fünf Treffer aus sechs Versuchen und war kaum zu halten.