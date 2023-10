3. Handball-Liga Guter Start reicht dem TV Homburg nicht

Nach 60 umkämpften Minuten standen die Handballer des TV Homburg am Samstagabend mit hängenden Köpfen und leeren Händen in der eigenen Halle. Im vierten Heimspiel der laufenden Drittliga-Saison kassierte der Aufsteiger mit dem 30:33 (16:15) gegen den amtierenden Meister HSG Hanau die dritte Niederlage vor eigenem Publikum. „Sicherlich war hier mehr möglich. Es war lange Zeit eine Partie auf Augenhöhe“, hadert TVH-Trainer Steffen Ecker damit, den Gästen die Punkte überlassen zu haben. „Leider leisteten wir uns ab Mitte der zweiten Halbzeit zu viele technische Fehler. Dazu kam mit Can Adanir ein starker Torhüter der HSG, an dem wir einige Male scheiterten“, fasst Ecker das Spielgeschehen zusammen. Seine Mannschaft habe alles in die Waagschale geworfen, was machbar war. Doch in der entscheidenden Phase Mitte der zweiten Hälfte setzten sich dann die clevereren Hanauer – auch dank ihrer individuellen Stärke – durch.