Handball-Drittligist TV Homburg TVH geht lange Auswärtsreise mit Selbstvertrauen an

Steffen Ecker beschäftigt sich indessen mit dem Gegner TV Aldekerk, der zwar mit vier Niederlagen schlecht in die Saison gestartet ist, aber dennoch zu beachten sei. Mit dem linken Rückraum-Spieler David Hansen habe der TVA einen sehr starken Mann. „Er ist der Schlüsselspieler bei Aldekerk. Ihn müssen wir stellen, kontrollieren und aus dem Spiel nehmen“, erklärt der TVH-Coach und fügt an: „In der Abwehr und in der Offensive müssen wir von der ersten Minute an hellwach sein, wie im Auswärtsspiel beim TuS Dansenberg.“ Allerdings betrug die Entfernung zu dieser Begegnung nur knapp 40 Kilometer. Nun sind es fast zehn Mal so viele. „Wir können nur hoffen, dass die weite Anreise nicht zu anstrengend für unser schweres Spiel in Aldekerk sein wird“, blickt Steffen Ecker gespannt voraus.