TV Homburg und HG Saarlouis duellieren sich in 3. Handball-Liga Nicht nur Schulz ist heiß auf das Saarderby

Beim TuS 1860 in seiner Heimatstadt Magdeburg. Von der C- bis zur A-Jugend trug er das Trikot des FSV Magdeburg. Als D-Jugendlicher wechselte er vom Feld zwischen die Pfosten. „Einmal ausprobiert, hat es so viel Spaß gemacht, sodass ich im Tor geblieben bin“, erzählt der 1,94-Meter-Hüne. Zum SC Magdeburg war dann der Weg nicht mehr weit. Nach über 50 Bundesligaspielen kam 2011 der Wechsel zum damaligen Erstligisten Eintracht Hildesheim, für die Schulz auch nach deren Abstieg bis 2013 in Liga zwei auflief. In der Saison 2013/14 stand er beim Drittligisten SG LVB Leipzig unter Vertrag, ehe er 2014 zur HG Saarlouis wechselte. „Und nach einem Jahr HB Dudelange (2022/23) wollte ich mich verändern. Der TV Homburg machte mir nach seinem Drittliga-Aufstieg ein interessantes Angebot.“ Beruflich arbeitet Patrick Schulz als Polizeikommissar in Kirkel, wenige Kilometer von Homburg entfernt. „Das passt alles zusammen“, begründet Patrick Schulz den Schritt zu den Saarpfälzern. Mit denen er nicht so gut in die Saison reingekommen ist.