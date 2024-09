Handball-Regionalliga Südwest Ordentlicher Auftakt für den TV Homburg

Seine Mannschaft hatte schnell mit 3:0 in Führung gelegen. Auch in der Abwehr standen die Saarländer mit einem starken Torhüter Henning Huber sowie später auch Patrick Schulz sehr stabil. Nach der 6:2-Führung (8.) ließen die Hausherren allerdings den einen oder anderen Angriff liegen, sodass die Gäste aus Nieder-Olm den Rückstand einigermaßen in Grenzen halten konnten. Dennoch blieb der TVH auch in dieser Phase stets mit vier bis fünf Toren vorne. Neuzugang Ante Grbavac baute diesen Vorsprung beim 13:7 (22.) erstmals auf sechs Treffer aus. Diesen hielten die Homburger bis zum Pausenpfiff (16:10). „Das war in Ordnung, wenn die Führung auch noch deutlicher hätte ausfallen können. Aber es ist das erste Spiel mit vielen Neuzugängen, das muss sich dann auch im Wettkampf erstmal einspielen“, erklärte Vieira.