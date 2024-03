3. Handball-Liga Süd-West TV Homburg macht nächsten großen Schritt

Ausgelassen feiern die Spieler des TV Homburg in der Max-Siebold-Halle in Burscheid ihren dritten Sieg in Serie. Der die Hoffnung auf den Klassenverbleib weiter schürt. Der Drittliga-Aufsteiger setzte sich am Samstagabend verdient mit 29:23 beim Tabellenzehnten Bergische Panther durch. Es war erst der zweite Auswärtssieg für die Saarländer nach dem beim TuS Dansenberg. Rund 20 Fans des TV Homburg jubelten in der Halle mit den Spielern, mittendrin die verletzten Spieler Partrick Bach, Niklas Zarikos, Patrick Schulz und Nuno Rebelo, die ihre Kollegen zuvor über die 60 Minuten von außen angefeuert hatten. „Wir sind hier sehr konzentriert aufgetreten. Die Defensivarbeit stand in beiden Halbzeiten gut da und in der Offensive haben wir uns im zweiten Abschnitt gesteigert, auch weil die Bergischen Panther mit unserem siebten Feldspieler nicht zurechtkamen“, zeigt sich TVH-Coach Steffen Ecker zufrieden mit dem Auftritt.