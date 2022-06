Leichtathletik : Timo Port knackt die EM-Norm

Fränkisch-Crumbach/Zweibrücken Hammerwerfer von der VT Zweibrücken stellt mit 69,27 Metern neue Bestleistung auf.

Der Zweibrücker Timo Port hat beim Internationalen Hammerwurf-Meeting im fränkischen Crumbach den Wettkampf der M18 gewonnen. Im sechsten Versuch gelang dem 16-Jährigen von der VT Zweibrücken am Pfingstmontag eine Weite von 69,27 Metern. Damit erzielte der 2006 geborene Port die geforderte EM-Norm für die U18-Europameisterschaft (69 Meter), die im Juli in Israel ausgetragen wird. Neben der wichtigen Norm bedeutet die in Crumbach erzielte Weite für den VT-Athleten auch eine deutliche Steigerung seiner eigenen persönlichen Bestleistung. Zuletzt hatte Port in Alzey den fünf Kilo-Hammer am 30. April auf eine Weite von 63,84 Meter geschleudert.