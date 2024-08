Leichtathletik Port verpasst das Finale bei der U20-WM

Auf eine neue persönliche Bestleistung hatte Port im Vorfeld der Titelkämpfe gehofft. Diese wäre allerdings gar nicht nötig gewesen, damit der Hammerwerfer auch an diesem Donnerstag im Finale noch zu seinem Arbeitsgerät gegriffen hätte. Port trat im Estadio Atlético Deportiva Nacional am Vormittag (Ortszeit) in der Qualifikationsgruppe B an – und konnte sich erstmal anschauen, wie sich die Konkurrenz der Gruppe A schlägt. Und was er sah, müsste dem 18-Jährigen, der bis Ende vergangenen Jahres für die VT Zweibrücken in den Wurfring gestiegen war, eigentlich Mut gemacht haben. Nur drei der Gruppe-A-Athleten schleuderten den Hammer weiter, als Port dies in der Vergangenheit schon getan hatte. Die zwölf besten der 31 Teilnehmer beider Gruppen würden das Finalticket lösen. Damit schien also alles drin für den Biesinger, dessen Bestleistung bei 69,51 Metern steht.