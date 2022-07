Zweibrücken : Port startet in Ludwigshafen als entspannter Favorit

Timo Port von der VT Zweibrücken hat gute Chancen auf eine Medaille am Wochenende in Ludwigshafen. Foto: Wolfgang Birkenstock

Zweibrücken Bei der Süddeutschen Meisterschaft am Wochenende peilt Timo Port von der VT Zweibrücken den nächsten Titel an.

(ski) Schnell, hoch und weit hinaus soll es an diesem Wochenende wieder bei den Süddeutschen Meisterschaften der Leichtathleten gehen. Bei den Titelkämpfen der Aktiven und U18-Sportler gehen auch einige Zweibrücker aussichtsreich ins Rennen.

Der frisch gebackene deutsche Meister im Hammerwerfen der U18, Timo Port, von der VT Zweibrücken kann sich nach den weiten Reisen nach Jerusalem zur U18-EM und den nationalen Titelkämpfen in Ulm dieses Mal recht entspannt – und eigentlich gemeinsam mit seiner Mutter Christine Port – auf die gut 100 Kilometer lange Strecke nach Ludwigshafen machen. Diese misst sich dort allerdings am Sonntag mit der Weitsprung-Konkurrenz der Frauen, Für Timo geht es schon am Samstag los.

Die frisch gebackene südwestdeutsche und amtierende deutsche Seniorenmeisterin der W40 geht als älteste Starterin in die Aktiven-Titelkämpfe. Ihr 16-jähriger Sohn Timo Port, Siebter der U18-EM, geht als klarer Favorit in den Hammerwurfring. Mit seiner Bestleistung von 69,27 Metern führt er die Meldeliste klar an. Ärgster Konkurrent um Platz eins dürfte Mateo Körner von der LAG Obere Murg sein, der das Wurfgerät in diesem Jahr bereits auf 64,60 Meter geschleudert hat. Eine Weite, die in der Vorwoche zum deutschen U18-Meistertitel gereicht hätte. Diesen hatte sich in einem durchwachsenen Wettkampf der VTZ-Werfer mit 64,37 Metern gesichert.

Für Samstagmittag erhofft sich Timo Port wieder konstant gute Würfe und, nochmal näher an seine Anfang Juni aufgestellte Bestmarke heranzukommen. „Ich will in Ludwigshafen auf jeden Fall den Titel gewinnen, aber vor allem auch einen guten Wettkampf hinlegen“, sagte der 16-Jährige.

Thorben Henkel (779, LAZ Zweibrücken) - Deutsche Meisterschaften U20/U18 Leichtathletik 2022 am 15.07.2022 in Ulm (Donaustadion) — Foto: Wolfgang Birkenstock - Nutzung honorarpflichtig und nur mit Namensnennung Jakob Legner TImo Port Foto: Wolfgang Birkenstock