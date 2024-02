Winterwurf-DM der U20 Nach holprigem Start souverän zum Titel

Nach seinem guten Saisonauftakt bei den saarländischen Winterwurfmeisterschaften Ende Januar, nach denen er sich mit seinen 63,18 Metern gleich an die U20-Jahresbestenliste setzte, ging Port bei der Winterwurf-DM als Favorit an den Start. Allerdings fand der Saarländer, der im vergangenen Jahr noch mit dem Fünf-Kilo-Hammer mit 74,09 Metern klar der deutsche Jahresbeste bei der U18 war, nur schwer in den Wettkampf rein. Nach einem Fehlversuch landete sein Hammer zunächst bei 59,59 Metern. „Nach den ersten beiden Würfen war ich nicht ganz so zuversichtlich, dass es noch so gut wird“, gibt Timo Port zu: „Aber nach den ersten 60 Metern war ich sehr glücklich. Zumal ich mein Ziel mit den 65 Metern erfüllt habe“, sagte er erleichtert. Im dritten Anlauf schlug die Stahlkugel Ports bei 65,61 ein. Schon damit distanzierte er die Konkurrenz gleich um mehrere Meter. Doch dabei blieb es nicht.