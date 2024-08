Leichtathletik Über 10 000 Kilometer für den großen Wurf

Gleich zum WM-Auftakt am Dienstag steht für Port ab 9 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) die Qualifikation der Hammerwerfer auf dem Programm. Das Finale wird am darauf folgenden Donnerstag um 15.25 Uhr Ortszeit (22.25 Uhr MESZ) ausgetragen. Und der Einzug in dieses Finale – das ist das erklärte Ziel von Timo Port. Das wird allerdings alles andere als ein Selbstläufer. „Ich denke, dafür muss man 70 Meter werfen, vielleicht auch ein bisschen mehr“, sagt der 18-Jährige mit Blick auf die Vorleistungen seiner internationalen Konkurrenten. Er selbst hat die 70 Meter mit dem sechs Kilo schweren Wurfgerät bislang noch nicht geschafft – aber er kam sehr nahe heran. Genau genommen bis auf 49 Zentimeter. Ende Juli krönte sich Port in Koblenz zum deutschen U20-Meister – mit neuer persönlicher Bestleistung von 69,51 Metern. Hat er sich die 70 Meter für Peru aufgehoben? „Das hoffe ich jedenfalls“, schmunzelt der Hammerwerfer, der bis Ende vergangenen Jahres für die VT Zweibrücken antrat und nun für den SV Saar 05 Saarbrücken startet, wo er unter Olympia-Teilnehmer Christoph Sahner trainiert. Der Sieg bei der U20-DM habe ihm jedenfalls das Selbstvertrauen gegeben, „dass ich konstant an diese Weite herankommen kann“. Die Norm für die U20-Weltmeisterschaft hatte er schon im Mai beim Meeting in Fränkisch-Crumbach geknackt. Weil das in diesem Jahr keinem anderen deutschen Nachwuchs-Hammerwerfer gelang, war spätestens nach der DM in Koblenz klar, dass Port die Reise nach Lima antreten würde. Trotzdem habe er sich natürlich gefreut, als er vom DLV wenige Tage später auch offiziell nominiert wurde.