Hallenfußball Budenzauber zwischen den Jahren wird „aktiver“

Seiler versucht aktuell noch eine Mannschaft für den freien zehnten Platz zu finden. „Ich frage noch rum“, kündigt er an. „Ansonsten müssen wir den Spielplan ändern“. Aber auch ein „Neuner-Feld“ würde ihn vor keine unlösbare Aufgabe stellen. Bleibt es bei neun Teams, spielt die Gruppe A mit den VB Zweibrücken, dem SV Großsteinhausen, dem SVN Zweibrücken, dem TSC Zweibrücken II und dem SC Stambach in der Gruppenphase über je zehn Minuten – die vier Teams in Gruppe B (TSC Zweibrücken I, SV Gersbach, FC Rodlaben, Pirmasenser SV) müssten in ihren Begegnungen je 13 Minuten ran. Komme kurzfristig noch ein Team dazu, würde die Spielzeit auch hier auf zehn Minuten angesetzt, erklärt Vollmar. Los geht das Turnier mit dem Duell der VBZ gegen Großsteinhausen am Mittwoch um 18 Uhr. Jeweils die beiden Gruppenersten und Gruppenzweiten ziehen ins Halbfinale ein, das ab 21.30 Uhr ausgespielt wird. Das Endspiel ist für 22.18 Uhr angesetzt.