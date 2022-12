Hallenfußball-Turniere der Schiedsrichtervereinigung : Schiedsrichter „brauchten einen langen Atem“

Bei der letzten Auflage der Zweibrücker AH-Turniere zwischen den Jahren sicherte der SV Großsteinhausen, hier Christopher Wolf (rechts) im Finale gegen VBZler Christoph Gensch, 2019 den Pokal. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Ganz leicht war es nach der Corona-Pause für die Schiedsrichtervereinigung Pirmasens/Zweibrücken nicht, die traditionellen Hallenturniere zwischen den Jahren wieder auf die Beine zu stellen. Bei den Altherren sind dieses Mal nur die Ü32-Teams am Ball. Dafür kämpfen zum Auftakt am Dienstag die Aktivenfußballer um den Pott. Zum Abschluss am Freitag sind dann die Unparteiischen selbst gefragt.

Während es viele Sportler in der Region zum Jahresende etwas ruhiger angehen lassen, geht es in der Zweibrücker Westpfalzhalle zwischen Weihnachten und Neujahr mächtig rund. Wenn bei der ersten Auflage des Budenzaubers der Schiedsrichtervereinigung Pirmasens/Zweibrücken nach der Corona-Zwangspause ab diesem Dienstag, 27. Dezember, auch bei weniger Turnieren als ursprünglich geplant.

Außer bei den Anmeldungen der Fußball-Unparteiischen selbst, „brauchten wir einen langen Atem“, beschreibt Kreis-Schiedsrichterobmann Ralf Vollmar das mühsame Besetzen der Teilnehmerfelder. Zäh war dieses Unterfangen auch vor der Corona-Pandemie stets gelaufen. Bei den vergangenen Auflagen ist es letztlich aber doch immer wieder gelungen, ausreichend Mannschaften für die Turniere von der AH Ü32, Ü40 und Ü50 sowie die der Schiris zu begeistern. Dieses Mal müssen die vorgesehenen Kräftemessen der Ü40 (bei nur einer Meldung) sowie der Ü50 (zwei Meldungen) jedoch entfallen. „Gerade in diesem Bereich gibt es mittlerweile einfach auch weniger Mannschaften. Durch die Pandemie ist der AH-Spielbetrieb teilweise doch zum Erliegen gekommen“, macht Vollmar einen Grund dafür aus. Überlegungen, aufgrund dieser Problematik die traditionellen AH-Turniere nach Corona überhaupt nicht mehr wiederzubeleben, habe es nicht gegeben. „Wir wollten die auf jeden Fall wieder angehen, weil das zwischen den Tagen immer eine schöne Sache war“, erklärt Ralf Vollmar, der die 1999 ins Leben gerufene Hallenfußball-Veranstaltung zwischen den Jahren seit 2000 organisiert.

Da neben der verminderten Zahl an Altherren-Teams auch die Futsal-Kreismeisterschaften, die zuletzt stets im Rahmen der Schiedsrichter-Turniere in Zweibrücken ausgetragen wurden, in diesem Jahr wieder nicht stattfinden, hat die Schiedsrichtervereinigung beschlossen, selbst ein Aktiventurnier für Mannschaften aus dem Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken mit in den Reigen zwischen den Jahren aufzunehmen.

Und genau mit diesem fällt am kommenden Dienstag, 27. Dezember, auch der Startschuss zu dem Budenzauber mit Rundumbande in der Westpfalzhalle. Acht Teams kämpfen bei den Aktiven um den Jomü-Cup. „Damit können wir auch zufrieden sein. Wir hätten es jetzt aber auch mit sieben Mannschaften gemacht“, erklärt der Schiedsrichterobmann, dass die Truppe des TSC Zweibrücken erst Anfang dieser Woche zugesagt hat. So stellte Vollmar kurzerhand nochmal den Spielplan um. Und so können die Teilnehmer nun in zwei Vierergruppen in der Vorrunde ums Weiterkommen kämpfen. Die Spieldauer beträgt jeweils 15 Minuten. In der Gruppe A treffen der TV Althornbach, die SG Wiesbach/Knopp II, die A-Jugend des SV Lemberg und der SVN Zweibrücken aufeinander. In der Gruppe B begegnen sich der SC Stambach, der FC Hengsberg, der SV Bottenbach und der TSC. In den Halbfinals, die ab 21:24 Uhr angesetzt sind, kämpfen dann die jeweils zwei Ersten der beiden Vorrundengruppen über Kreuz um den Finaleinzug. Das Spiel um Platz drei wird um 22 Uhr angepfiffen. Nach dem anschließenden Finale steht nach 22.30 Uhr der erste Sieger des Jomü-Cups fest.

Am Mittwoch, 28. Dezember, geht es dann für die acht Ü32-Mannschaften ab 18 Uhr um den traditionellen Parkbräu-Pokal. Dabei haben hier in diesem Jahr die Teams aus dem Saarland mit fünf der acht Teilnehmer die Oberhand. In der Gruppe A kicken in den Partien über 13 Minuten die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken, der SV Altheim-Böckweiler, der TuS Jägersfreude und der ASC Dudweiler. Der SV Großsteinhausen, die SG Union Homburg/Wörschweiler, der SV Ixheim und die SG Fischbach treffen in der Gruppe B aufeinander. Ab 21 Uhr geht es hier in den Halbfinalbegegnungen um den Einzug ins Finale, das um 21.47 Uhr angepfiffen werden soll. Ralf Vollmar ist sich sicher, dass auch die Mannschaften, die in dem einzig verbliebenen AH-Turnier auflaufen, „sicher ihren Spaß haben werden“.