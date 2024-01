Hallenfußball Die Hoffnung, dass Hergerts Glaskugel spinnt

Die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft kann allerdings frühestens im Halbfinale auf die TSC-Erste treffen. In der Vorrunde bekommen es die Kicker der VBZ/Rimschweiler in der Gruppe A mit dem SVN Zweibrücken (A-Klasse), dem SV Ixheim (B-Klasse) und der zweiten Mannschaft des TSC (B-Klasse) zu tun. Die jeweiligen Gruppenersten und Zweiten kommen weiter und begegnen sich im Halbfinale „über Kreuz“. Schwartz sagt: „Unsere Gruppe ist von der Stärke recht ausgeglichen. Leicht wird das auf keinen Fall“. In welcher Besetzung die erste Mannschaft der SG in der Westpfalzhalle antreten wird, war Mitte dieser Woche noch nicht ganz klar: „Wir sind gerade noch am schauen, wie es kadermäßig aussieht. Das ist ja immer ein bisschen schwierig in der Halle“, sagt Schwartz. Denn neben den ausgemachten Hallenfüchsen gebe es wie bei so vielen Mannschaften auch bei der VBZ/Rimschweiler jene Akteure, die dem Budenzauber eher wenig abgewinnen könnten, erklärt Schwartz. „Und da wir in der Hinrunde ein paar Langzeitverletzte hatten, müssen wir jetzt nicht unbedingt mit Leuten antreten, die vielleicht noch nicht ganz fit sind“, ergänzt er. Denn bei aller Wertschätzung für die Halle: Die Freiluftrunde, in der die VB Zweibrücken in der Bezirksliga nur knapp vor einem Abstiegsrang überwintern, habe klare Priorität, so Schwartz.