Hallenfußball-Turnier der DJK Ballweiler : FK Pirmasens wird der Favoritenrolle gerecht

Niederwürzbach/Ballweiler Fußball-Saarlandligist DJK Ballweiler-Wecklingen unterliegt beim Heimturnier im Finale dem Regionalliga-Absteiger. Die DJK hat noch eine Minimalchance auf das Masters. Bliesmengen-Bolchen gewinnt Turnier in Schiffweiler.

Im Finale in der gut besetzten Würzbachhalle, in die an beiden Tagen rund 390 Zuschauer kamen, war Ballweiler gegen den Regionalliga-Absteiger aus Pirmasens durch Elias Hofmann (3.) in Führung gegangen. Doch binnen zwei Minuten drehten Daniel Bohl (4.) Luca Eichhorn (4.) und der Ex-Völklinger Luka Dimitrijevic (5.) die Begegnung. Der FKP gab den Vorsprung nicht mehr ab. Obwohl Piero Ortoleva (6.), Elias Hofmann (7.) und Lukas Kohler (12.) für die DJK nachlegten, hielten die Pirmasenser ihren Kontrahenten durch die Treffer von Dennis Krob (7.) Eichhorn (9.) und Bohl (15.) immer auf Distanz. Beide Teams waren mit dem gleichen Ergebnis, einem 7:1, ins Endspiel vorgedrungen. Ballweiler schlug im Semifinale Hassel, der FKP Auersmacher II. „Es hat jede Menge Spaß gemacht und ich denke wir haben verdient gewonnen“, erklärte FKP-Offensivspieler Dimitrijevic. „Wir haben im Finale ein gutes Spiel gemacht, trotzdem hat der FKP verdient gewonnen“, zog Kohler Bilanz. „Für uns war diese Niederlage bitter, weil wir mit einem Sieg noch eine kleine Chance auf Rang acht in der Masters-Tabelle gehabt hätten“, ergänzte der 35-Jährige. In der Wertungstabelle liegt sein Team nun mit 43 Punkten auf Rang 13. Eine theoretische Minimal-Chance auf die Teilnahme am Endturnier hat Ballweiler-Wecklingen aber immer noch: Dafür müsste die DJK am kommenden Wochenende das stark besetzte Turnier des SV Auersmacher gewinnen – und hoffen, dass mehrere Konkurrenten patzen.