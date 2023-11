Grundschul-Cup beim LAZ Zweibrücken Mit großem Spaß und Ehrgeiz bei der Premiere

Unter der lautstarken Anfeuerung ihrer Teamkameraden laufen die Nachwuchssportler in einem Parcours durch Slalomstangen, fliegen über Hürden, werfen Ringe auf Stangen – und das in der ihnen schnellstmöglichen Zeit. So haben sich die sechs teilnehmenden Schulen mit rund 100 Schülern bei der Premiere des Grundschul-Cups, den das Leichtathletikzentrum (LAZ) Zweibrücken am Freitag in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse AOK erstmals in der Dieter-Kruber-Halle durchgeführt hat, gemessen. „Für uns geht es darum, dass die Kinder hier ihren Spaß haben“, erklärte Christin Hussong, Speerwurf-Europameisterin von 2018, die zusammen mit den beiden LAZ-Trainerinnen Ulrike Beyerlein und Katrin Krause die Federführung für die neue Veranstaltung übernommen hatte.